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Байден не підтримав кандидатуру Бена Воллеса на посаду глави НАТО після суперечки щодо F-16 – Telegraph

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес був фаворитом на зміну Єнса Столтенберга, але не зміг заручитися підтримкою Вашингтона. Глава США Джо Байден не підтримав Воллеса на посаду генерального секретаря НАТО після того, як Велика Британія продовжила навчання українських пілотів на F-16 без "зеленого світла" з Білого дому.

Середа, 5 липня 2023, 23:04
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Джерело: The Telegraph

Під час зустрічі з президентом США у Вашингтоні прем’єр-міністр Ріші Сунак “наполегливо лобіював” Воллеса на посаду наступного глави НАТО. Пізніше Байден заявив на пресконференції, що у Великої Британії була “дуже кваліфікована людина” для цієї роботи, але він не запропонував свою підтримку.

Воллес очолював кампанії з озброєння Києва сучасними танками та крилатими ракетами великої дальності.

Проте Вашингтон був наляканий, коли Велика Британія оголосила про плани розпочати тренування українських пілотів і створити міжнародну коаліцію для озброєння України американськими літаками F-16 без її підтримки.

Джерело в альянсі заявило, що цей крок “поклав кінець будь-яким сподіванням” міністра оборони отримати посаду.

Сунак пообіцяв створити “міжнародну коаліцію” для допомоги в закупівлі літаків F-16 для України після зустрічі зі своїм нідерландським колегою Марком Рютте в травні.

На Даунінг-стріт оголосили, що Велика Британія та Нідерланди “працюватимуть над створенням міжнародної коаліції, щоб забезпечити Україну бойовими можливостями з повітря, підтримуючи все, від навчання до закупівлі літаків F-16”.

Декілька європейських країн одразу підписалися на запропоновану схему, але не вагалися оприлюднювати її до повної підтримки Вашингтона.

Це був не перший випадок, коли Велика Британія навмисно оголосила про потужну підтримку України, сподіваючись змусити Байдена наслідувати приклад.

США контролюють ліцензію на експорт F-16, а небажання Білого дому споряджати винищувачі Києву становило виклик для інших країн.

Велика Британія не може постачати Україні F-16, оскільки не володіє ними, одначе, Воллес чітко дав зрозуміти, що підтримуватиме країни, які бажають це зробити.

Зрештою, після місяців дебатів у травні Воллес заявив, що будь-який план, пов’язаний із літаком, залежить від Вашингтона, посилюючи тиск на Байдена. Кілька днів потому президент США поступився і дозволив союзникам навчати українських пілотів на F-16.

За інформацією ЗМІ президент США Джо Байден визначився з кандидатом на пост генсека НАТО і наполягає, аби альянс очолила Урсула фон дер Ляєн, яка зараз є президенткою Європейської комісії. Зазначається, що саме німецька політикиня стала фавориткою на тлі труднощів з пошуками наступника Єнса Столтенберга, термін якого на посаді генсека НАТО подовжили ще на рік.

4 липня союзники по НАТО домовилися про продовження повноважень Єнса Столтенберга, який обіймає посаду генерального секретаря з жовтня 2014 року, на один рік до осені 2024 року.

Теги: F-16, Байден, Бен Воллес, Велика Британія, Генсек НАТО, підтримка України, Вашингтон, союзники

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