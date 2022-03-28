Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що не відмовляється від своїх зауважень про те, що президент РФ Володимир Путін не може залишатися при владі.

Про це інформує американський телеканал CNN.

28 березня у Білому домі Байден зазначив, що не відступається від сказаного щодо Путіна. Водночас він зауважив, що не озвучує зміну політики, а висловлює думку, засновану на власних емоціях.

“Я висловлював моральне обурення поведінкою Путіна та його діями”, – зауважив президент США.

Джо Байден наголосив, що не просить вибачення за те, що сказав.

“Я мав на увазі саме те, що сказав — я висловлював моральне обурення, яке відчував до цієї людини. Я не говорив про зміну політики. І думаю, що ви знаєте: якщо він продовжить цей курс, він стане вигнанцем у всьому світі, і хто знає, чим це може стати удома з точки зору підтримки”, – зазначив американський президент.

Байден категорично заперечив побоювання, що його висловлювання можуть призвести до ескалації конфлікту в Україні.

Він також зауважив, що припущення про те, що інші лідери можуть поставити під сумнів його висловлювання під час виступу в Польщі, не підтвердилось та не послабило НАТО.

Нагадаємо, 26 березня президент США Джо Байден рішуче заявив, що Путін “не може залишатися при владі”, але згодом Білий дім заявив, що це – не заклик до зміни режиму.

Як зазначила прессекретарка Білого дому, слів Байдена про те, що Путін “не може залишатися при владі”, не було в його підготовлених висловлюваннях. Раніше американські чиновники заявляли, що відсторонення Путіна від влади не є їхньою метою.

Своєю чергою, у Кремлі відповіли: “Це не має вирішувати Байден, — сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков, — Це має бути лише вибір народу РФ”.

Перед виступом Байдена проінформували про російські удари по Львову, де внаслідок ударів постраждали п’ять осіб. Бомбардування відбувалися близько 300 км від президента США.

Байден наголосив, що РФ вже десятки років намагається придушити демократію у світі та вдирається в інші держави.