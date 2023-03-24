За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден вирішив не запрошувати Угорщину та Туреччину на свій другий "Саміт за демократію", який відбудеться вже наприкінці березня.

Про це повідомляє Foreign Policy.

Видання, посилаючись на три офіційні джерела США зазначає, що Байден виключив Туреччину та Угорщину зі свого списку запрошених на великий демократичний саміт.

Білий дім запросив вже близько 120 держав приєднатись до саміту, однак двом союзникам по НАТО запрошень не надходило.

Туреччина та Угорщина були виключені зі списку запрошених на великий саміт, який команда Байдена називає однією зі своїх характерних зовнішньополітичних ініціатив, покликаних підтримати демократії в усьому світі та зупинити зростання автократії.

Відмова від двох союзників по НАТО відображає зростаючу стурбованість ступенем зниження демократії у Туреччині та Угорщині, хоча Вашингтон покладається на обох держав, щоб підтримати стратегію Заходу проти Росії на тлі повномасштабної війни РФ проти України.

Те, що Угорщину та Туреччину не запрошують на саміт, ймовірно, ще більше розпалить напруженість між США та цими державами.

Водночас в адміністрації Байдена зауважили, що саміт стосується не лише того, хто потрапив до списку запрошених.

“Сполучені Штати не зацікавлені в тому, щоб ця подія розглядалася як всеохоплююче судження про силу демократії іншої країни. Це не наш намір”, — сказав один високопосадовець адміністрації на умовах анонімності.

“Що стосується як Туреччини, так і Угорщини, ми налаштовані на подальше зміцнення наших відносин з обома країнами. Вони обидва є важливими союзниками по НАТО, і ми працюємо разом над багатьма питаннями, що становлять взаємний інтерес”, – додав він.

Майбутній “Саміт за демократію” запланований на 28-30 березня. Він включає низку очних і віртуальних заходів у Вашингтоні та чотирьох країнах-партнерах — Коста-Ріці, Південній Кореї, Нідерландах і Замбії — за участю президента США Джо Байдена та інших осіб. У ньому беруть участь 20 найвищих посадовців його адміністрації.

Зовнішні експерти сподіваються, що саміт може відновити певний імпульс у глобальній мережі демократичних урядів після років глобального зниження демократії.

Це вже другий “Саміт за демократію” організований адміністрацією Байдена. Перший був наприкінці 2021 року. Туреччина та Угорщина також не отримали запрошення на перший саміт, що спонукало Угорщину на той час заблокувати ЄС взяти на себе спільну роль у саміті.

На цьогорічний саміт запрошено всі ті ж країни, що й у 2021 році та 8 нових держав – Гондурас, Кот-д’Івуар, Гамбія, Мавританія, Мозамбік, Танзанія, Боснія та Герцеговина та Ліхтенштейн.