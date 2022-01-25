Про це повідомила прессекретар Білого дому на брифінгу.

Байден не собирается отправлять войска в Украину — Белый дом

Фото: The White House

“Щоб внести ясність: у президента немає намірів відправляти війська в Україну. НАТО – це об’єднання для підтримки наших партнерів і країн на східному фланзі, і це те, на чому ми зосереджені”, – зазначила вона.

Разом з тим Сполучені Штати зазначила, що 8,5 тисячі американських військових переведуть у стан підвищеної готовності. У разі необхідності їх перекинуть до Європи. При цьому відповідне рішення буде ухвалюватися спільно з партнерами по НАТО.