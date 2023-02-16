16 лютого президент США Джо Байден зауважив, що повітряні об’єкти, які протягом кількох тижнів збивали над країною, ймовірно не були частиною розвідувальної програми Китаю, скоріше, це були приватні повітряні кулі.

Про це він мовив під час брифінгу.

Попри те, що досі незрозуміло, що являли собою три непізнані об’єкти, за словами Байдена “наразі ніщо не свідчить про те, що вони були частиною китайської програми розвідки, або ж що вони були апаратами спостереження з іншої — будь-якої іншої країни”.

Поточна оцінка розвідувальної спільноти полягає в тому, що ці три об’єкти, швидше за все, були повітряними кулями, пов’язаними з приватними компаніями, рекреаційними чи дослідницькими установами, які вивчають погоду чи проводять інші наукові дослідження”, — зауважив глава держави.

Останній об’єкт, збитий над озером Гурон у неділю, мав “восьмикутну” форму зі звисаючими мотузками та без помітного корисного вантажу. Пентагон повідомив, що він рухався на висоті 20 000 футів.

За словами офіційних осіб, об’єкт, збитий над територією Юкон у Канаді в суботу, був повітряною кулею з металевим корисним вантажем. Об’єкт рухався на висоті 40 000 футів. Міністерка оборони Канади Аніта Ананд описала об’єкт як “циліндричний”, менший за китайську повітряну кулю для спостереження, збиту біля узбережжя Південної Кароліни тижнем раніше.

Тоді як, за словами кількох американських посадовців, об’єкт, збитий у п’ятницю, був металевим і розпався на кілька частин. Це свідчить про те, що він міг мати певну структуру, деталі зможуть повідомити після того, як відшукають усі уламки.

Офіційні особи доклали зусиль, аби відрізнити три об’єкти, збиті на вихідних, від китайської повітряної кулі, збитої над Атлантичним океаном. Так, вони були меншими і літали на набагато меншій висоті.