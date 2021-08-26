Сполучені Штати Америки очікують, що російська влада притягне до відповідальності хакерів, котрі здійснили кібератаки на американські державні установи та компанії.

Відповідну заяву зробив президент США Джо Байден.

“Ми неодноразово бачили, як технології, на які ми спираємося, – від мобільних телефонів до трубопроводів, до електричної мережі – можуть стати мішенями для хакерів та злочинців”, – зазначив він.

Байден нагадав, що в червні цього року зустрівся в Женеві з главою Росії Володимиром Путіним та обговорив питання кібератак.

“Я міг би додати, що у мене був саміт з Володимиром Путіним, на якому я дав йому зрозуміти, що ми очікуємо, що він також притягне їх (хакерів, – ред.) до відповідальності. Тому що вони знають, де вони і хто вони”, – наголосив американський лідер.

Байден назвав кібербезпеку “глобальною проблемою” і повідомив, що США “об’єднали країни G7, щоб притягнути до відповідальності ті держави, які приховують злочинців –вимагачів”.

Крім того, президент США зазначив, що НАТО вперше за сім років оновив політику кібербезпеки.

Коментуючи ситуацію у Сполучених Штатах, Байден зауважив, що в США не вистачає близько пів мільйона фахівців у сфері кібербезпеки.

“У травні я видав розпорядження про модернізацію нашого захисту та підвищення кібербезпеки нашого федерального уряду. Згідно із цим документом, уряд купуватиме тільки технологічні продукти, які відповідають певним стандартам кібербезпеки, що, на наш погляд, вплине на всю індустрію програмного забезпечення, а в кінцевому підсумку поліпшить безпеку для всіх американців”, – розповів американський лідер.

Нагадаємо, що ще в липні з’явилася інформація, що президент США Джо Байден під час телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним вимагав від нього розібратися з хакерами, які працюють з території РФ.

Наприкінці липня президент США Джо Байден підписав Меморандум щодо питань національної безпеки, який передбачає покращення стандартів кібербезпеки для ключових інфраструктурних об’єктів.