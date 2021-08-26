Відповідну заяву зробив президент США Джо Байден.
“Ми неодноразово бачили, як технології, на які ми спираємося, – від мобільних телефонів до трубопроводів, до електричної мережі – можуть стати мішенями для хакерів та злочинців”, – зазначив він.
Байден нагадав, що в червні цього року зустрівся в Женеві з главою Росії Володимиром Путіним та обговорив питання кібератак.
“Я міг би додати, що у мене був саміт з Володимиром Путіним, на якому я дав йому зрозуміти, що ми очікуємо, що він також притягне їх (хакерів, – ред.) до відповідальності. Тому що вони знають, де вони і хто вони”, – наголосив американський лідер.
Байден назвав кібербезпеку “глобальною проблемою” і повідомив, що США “об’єднали країни G7, щоб притягнути до відповідальності ті держави, які приховують злочинців –вимагачів”.
Крім того, президент США зазначив, що НАТО вперше за сім років оновив політику кібербезпеки.
Коментуючи ситуацію у Сполучених Штатах, Байден зауважив, що в США не вистачає близько пів мільйона фахівців у сфері кібербезпеки.
“У травні я видав розпорядження про модернізацію нашого захисту та підвищення кібербезпеки нашого федерального уряду. Згідно із цим документом, уряд купуватиме тільки технологічні продукти, які відповідають певним стандартам кібербезпеки, що, на наш погляд, вплине на всю індустрію програмного забезпечення, а в кінцевому підсумку поліпшить безпеку для всіх американців”, – розповів американський лідер.
Нагадаємо, що ще в липні з’явилася інформація, що президент США Джо Байден під час телефонної розмови з російським президентом Володимиром Путіним вимагав від нього розібратися з хакерами, які працюють з території РФ.
Наприкінці липня президент США Джо Байден підписав Меморандум щодо питань національної безпеки, який передбачає покращення стандартів кібербезпеки для ключових інфраструктурних об’єктів.
- Наприкінці минулого року сталася хакерська атака на федеральні відомства США, відома як злам SolarWind. У січні цього року американські спецслужби офіційно заявили, що підозрюють в атаці російських хакерів. У США вважають, що це було операцією зі збору розвідувальної інформації. Президент Microsoft Бред Сміт назвав атаку “найбільшою та найскладнішою в світі”. Кібератака порушила роботу понад 100 американських компаній та дев’яти державних установ.
- Також повідомлялося, що понад 20 тисяч організацій у США стали жертвами масштабної хакерської атаки через вразливість у програмі Microsoft для обміну повідомленнями Exchange Server.
- Американські слідчі змогли повернути значну частину викупу, виплаченого хакерам після масштабної кібератаки на енергетичну компанію Colonial Pipeline, яка є оператором одного з найбільших у США трубопроводів.
- Американський підрозділ виробника автомобілів Volkswagen AG заявив про витік даних, в результаті якого постраждало понад 3,3 млн клієнтів і потенційних покупців в Північній Америці.
- На початку липня хакерська група зламала сотні американських компаній внаслідок широкомасштабної атаки із застосуванням програм-вимагачів. Повідомлялося, що за глобальною атакою може стояти угрупування REvil, яке пов’язують із Росією.