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Байден оголосив про додаткові санкції проти РФ і наголосив, що перемога України є ключовою для демократії

Президент США Джо Байден наголосив на "непохитній" підтримці Сполученими Штатами України, оголосив про нову військову допомогу та новий ряд санкцій проти Росії.

Понеділок, 20 лютого 2023, 12:46
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Про це інформує CNN.

“Поки світ готується відзначити роковини жорстокого вторгнення Росії в Україну, я сьогодні перебуваю в Києві, щоб зустрітися з президентом Зеленським і підтвердити нашу незмінну та непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України”, – сказав Джо Байден у заяві, оприлюдненій Білим домом.

Президент Байден підтвердив черговий транш воєнного обладнання США і сказав, що пізніше цього тижня його уряд “оголосить про додаткові санкції проти еліт і компаній, які намагаються підтримати російську військову машину або поповнити її”.

“Я вважав критично важливим, щоб не було жодних сумнівів щодо підтримки США Україною у війні, – сказав президент США. – Український народ піднявся так, як мало хто в минулому”.

Байден підкреслив, що у Вашингтоні є широка двопартійна підтримка української справи, навіть якщо деякі республіканці відмовляються надавати подальшу допомогу.

“Попри всю розбіжність, яку ми маємо в нашому Конгресі з деяких питань, є значна згода щодо підтримки України, – сказав він. – Йдеться не лише про свободу в Україні… Це про свободу демократії в цілому”.

Джерело: CNN

Візит в Україну високопоставленого гостя до останнього був секретним, він ніде офіційно не анонсувався. За інформацією The New York Times, президент США прибув до Києва на потязі.

Офіційні заходи з президентами двох країн відбулися на Михайлівській площі біля Золотоверхого монастиря і Стіни пам’яті загиблих воїнів. Там Джо Байден зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і першою леді Оленою Зеленською.

Теги: війна, Володимир Зеленський, війна, Джо Байден, допомога Україні, російсько-українська війна, санкції проти Росії, санкції

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