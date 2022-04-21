21 квітня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив про додаткову допомогу Україні у сфері безпеки, у межах програми підтримки проти російського нападу.

Про це інформує американський телеканал CNN.

“Сьогодні я оголошую про 800 мільйонів доларів для подальшого розширення спроможності України воювати на сході, в регіоні Донбасу”, – зазначив Байден.

Новий пакет міститиме важку артилерію, безпілотники, а також боєприпаси.

Байден наголосив, що РФ “перефокусувала” свою кампанію на захоплення території на сході України, що робить потік західної військової допомоги важливим.

За його словами, Сполучені Штати спільно із союзниками та партнерами пришвидшують свої дії, щоб продовжувати надавати Україні усю необхідну зброю.

Окрім цього, американський президент зауважив, що наразі обмін розвідувальними даними є пріоритетом, оскільки війна триває.

“Ми ділимося і будемо продовжувати ділитися значними розвідданими з Україною, щоб допомогти їй проти російської агресії”, – наголосив він.

В Адміністрації Байдена також оголосили про нову програму під назвою “Об’єднання для України”, яка забезпечить спрощений процес для українських переселенців, які прагнуть приїхати до США.