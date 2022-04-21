Про це інформує американський телеканал CNN.
“Сьогодні я оголошую про 800 мільйонів доларів для подальшого розширення спроможності України воювати на сході, в регіоні Донбасу”, – зазначив Байден.
Новий пакет міститиме важку артилерію, безпілотники, а також боєприпаси.
Байден наголосив, що РФ “перефокусувала” свою кампанію на захоплення території на сході України, що робить потік західної військової допомоги важливим.
За його словами, Сполучені Штати спільно із союзниками та партнерами пришвидшують свої дії, щоб продовжувати надавати Україні усю необхідну зброю.
Окрім цього, американський президент зауважив, що наразі обмін розвідувальними даними є пріоритетом, оскільки війна триває.
“Ми ділимося і будемо продовжувати ділитися значними розвідданими з Україною, щоб допомогти їй проти російської агресії”, – наголосив він.
В Адміністрації Байдена також оголосили про нову програму під назвою “Об’єднання для України”, яка забезпечить спрощений процес для українських переселенців, які прагнуть приїхати до США.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна надає Україні військову допомогу, зокрема бронетехніку.
- Уряд Канади передасть Україні партію військової допомоги вартістю у 500 мільйонів доларів. Серед заявленого – броньовані машини Senator та бронетранспортери Coyote і Bison.
- Федеральний міністр економіки Німеччини Роберт Хабек закликав країни Європейського Союзу розширити постачання зброї в Україну та скоротити використання російських енергоносіїв.
- Також стало відомо, що на тлі російського вторгнення ФРН постачатиме Україні танки Leopard 1, бойові машини піхоти Marder, а також танкові мостоукладальники Biber.