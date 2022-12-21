Під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським Джо Байден оголосив про пакет допомоги на суму 1,85 мільярда доларів.

Про це Байден заявив під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.

Окрім безпекової допомоги, Джо Байден зазначив, що останній пакет включатиме передачу Україні комплексу ППО Patriot.

“Американський народ з вами на кожному кроці… ми залишатимемося з вами стільки, скільки потрібно”, — сказав Байден, додавши: “Я не сумніваюся, що ми збережемо яскраве полум’я свободи”.

Президент США додав, що Росія використовує сувору зиму як зброю проти українського народу, а США та їхні союзники допомагають Україні зробити “критичний ремонт” її енергетичних систем.

Під час свого виступу Володимир Зеленський подякував Байдену за підтримку нашої держави та об’єднання партнерів на глобальному рівні.