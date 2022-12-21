Про це Байден заявив під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.
Окрім безпекової допомоги, Джо Байден зазначив, що останній пакет включатиме передачу Україні комплексу ППО Patriot.
“Американський народ з вами на кожному кроці… ми залишатимемося з вами стільки, скільки потрібно”, — сказав Байден, додавши: “Я не сумніваюся, що ми збережемо яскраве полум’я свободи”.
Президент США додав, що Росія використовує сувору зиму як зброю проти українського народу, а США та їхні союзники допомагають Україні зробити “критичний ремонт” її енергетичних систем.
Під час свого виступу Володимир Зеленський подякував Байдену за підтримку нашої держави та об’єднання партнерів на глобальному рівні.
“Президент Байден оголосив про новий пакет оборонної підтримки, близько 2 мільярдів доларів, і найсильнішим елементом цього пакету є ракетні системи Patriot… те, що значно посилить нашу протиповітряну оборону… для створення безпечного повітряного простору для України”, — сказав Зеленський.
- Президент США Джо Байден звернувся до українців. Він висловив захоплення їх звитягою та наголосив, що ми завжди можемо розраховувати на підтримку Сполучених Штатів.
- На початку зустрічі в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським президент США Джо Байден розкритикував вторгнення Росії в Україну та пообіцяв продовжувати підтримку Києва.
- 21 грудня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні додаткової безпекової допомоги у розмірі 1,85 мільярда доларів, що міститиме зокрема першу систему протиракетної оборони Patriot.
- Раніше полковник запасу морської піхоти у відставці та старший радник CSIS Марк Канчіан зауважив, що крім можливостей Patriot, її розгортання – це велика заява про підтримку України. Тут багато символізму, – наголосив Канчіан.