Про це повідомляє CNN.

Разом із Байденом доповідь отримає віцепрезидентка Камала Гарріс. Цікаво, що до виборів Гарріс була членкинею сенатського комітету з питань розвідки та мала доступ до більшої кількості інформації з грифом “секретно”, аніж обраний президент.

Доповідь розвідки про нацбезпеку у США ще називають брифінгом. Так, президента інформують про нові розвідувальні дані з аналізом ризиків та загроз, які можуть виникнути для США у короткостроковій та довгостроковій перспективі. Загалом, надається вся інформація, якою повинні володіти перші особи держави, щоб подбати про національну безпеку.

Щоденні розвідувальні брифінги отримує президент, а також віцепрезидент і старші радники.

Форма брифінгу буває різною. Її обирає президент відповідно до своїх вподобань. Так, Джордж Буш полюбляв заслуховувати доповідь, а Барак Обама вимагав письмовий звіт.