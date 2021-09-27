Трансляцію вели на сторінці президента у Twitter.

Президент Джо Байден щепився третьою дозою вакцини Pfizer. Він наголосив, що бустерна імунізація є безпечною та ефективною. Своє щеплення він зробив в прямому етері.

Байден закликав й інших зробити третє щеплення.

“Якщо ви отримали Pfizer у січні, лютому чи березні й вам більше ніж 65 років, ви маєте медичні показання або працюєте на фронті — ви можете піти на прийом”, – написав Байден.

Джо Байден також зазначив, що третя доза буде безплатною.

Перші дві дози 78-річний Джо Байден отримав в січні 2021 року разом зі своєю дружиною, яка, за його словами, теж незабаром щепиться втретє.

Бустерна доза в США

Як сповіщалося, 13 серпня Управління США з контролю над харчовими продуктами та ліками (FDA) санкціонувало застосування додаткової, бустерної, дози вакцини проти коронавірусу COVID-19 для людей з ослабленим імунітетом.

Згідно з рішенням FDA, третю дозу вакцин Moderna або Pfizer можна буде вводити людям з ослабленим імунітетом принаймні через 28 днів після другого щеплення. На думку регулятора, іншим групам громадян наразі досить двох доз вакцин.

Як інформує американський телеканал CNN із посиланням на дані Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC), у Сполучених Штатах близько 9 мільйонів американців мають ослаблений імунітет або через наявні у них хвороби, або через ліки, які вони приймають.

23 вересня у США схвалили третю дозу вакцини Pfizer і BioNTech COVID-19 для людей у віці 65 років і старше, а також для деяких американців з групи високого ризику (медичні працівники, вчителі та персонал денного догляду, працівники продуктових магазинів і ті, хто перебуває в притулках для бездомних або в’язницях).