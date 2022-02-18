Про це повідомив Байден на брифінгу у Білому домі.
Відповідаючи на запитання журналістки про те, чи певен Джо Байден щодо вторгнення Росії в Україну він відповів ствердно.
Станом на зараз я переконаний, що він [Путін] ухвалив рішення. В нас є причини цьому вірити. Поки він цього не зробив, дипломатія завжди є можливістю”, — наголосив президент США.
Байден помітно змінив свою позицію, адже раніше він заявляв, що не вірить у прийняття російським лідером конкретного рішення. Однак президент США сподівається на деескалацію завдяки дипломатії. Він також заявив, що ціль Путіна — це столиця України.
Ціль – Київ, місто з населенням 2,8 мільйона невинних людей”, — акцентував Байден.
Водночас він виголосив, що Росія продовжує неправдиво звинувачувати Україну в “геноцидах” та поширювати дезінформацію. За його словами твердження РФ йдуть “проти простої логіки”.
- Нагадаємо, що підтримувані Росією бойовики у п’ятницю оголосили про раптову евакуацію на Сході України. Таку дію, на думку Заходу, Москва планує використати, аби виправдати повномасштабне вторгнення в Україну.
- Зокрема останні дані американської розвідки констатують, що уряд РФ планує сфабрикувати привід для нападу на Україну.
- Прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив на брифінгу, що заяви Росії про “геноцид” на Донбасі — це привід для виправдання вторгнення РФ в Україну.