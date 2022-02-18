Сьогодні на брифінгу у Білому домі Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Президент Росії Володимир Путін вже ухвалив рішення про вторгнення в Україну. Основна ціль – Київ.

Про це повідомив Байден на брифінгу у Білому домі.

Відповідаючи на запитання журналістки про те, чи певен Джо Байден щодо вторгнення Росії в Україну він відповів ствердно.

Станом на зараз я переконаний, що він [Путін] ухвалив рішення. В нас є причини цьому вірити. Поки він цього не зробив, дипломатія завжди є можливістю”, — наголосив президент США.

Байден помітно змінив свою позицію, адже раніше він заявляв, що не вірить у прийняття російським лідером конкретного рішення. Однак президент США сподівається на деескалацію завдяки дипломатії. Він також заявив, що ціль Путіна — це столиця України.

Ціль – Київ, місто з населенням 2,8 мільйона невинних людей”, — акцентував Байден.

Водночас він виголосив, що Росія продовжує неправдиво звинувачувати Україну в “геноцидах” та поширювати дезінформацію. За його словами твердження РФ йдуть “проти простої логіки”.