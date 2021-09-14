Про це повідомляє американський канал CNN.
Зокрема, Байден взяв участь у мітингу на підтримку губернатора Гевіна Ньюсома (демократ) й згадав про кандидата на цю посаду — республіканця Ларрі Елдера.
Президент США заявив, що вважає Елдера “клоном Трампа”, якому не можна давати владу за жодних обставин.
“Він – клон Трампа. Чи можете ви уявити його губернатором цього штату? Не можна допустити, щоб це сталося”, – зауважив Байден.
Потім він згадав президентські вибори, що відбулися торік, а також свого суперника.
“Як ви знаєте, торік я боровся на виборах проти справжнього Дональда Трампа”, – сказав Байден й демонстративно перехрестився.
- Раніше Дональд Трамп використав відеозвернення до родичів загиблих внаслідок терактів 11 вересня 2001 року, аби розкритикувати виведення американських військ з Афганістану, реалізоване нинішнім американським лідером Джо Байденом.