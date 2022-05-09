9 травня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав законопроєкт про ленд-ліз, який спростить тривалий процес постачання Україні військового обладнання, необхідного для боротьби з РФ.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC.

Підписаний Байденом Акт про ленд-ліз спростить для США передачу або надання в оренду військової допомоги Україні та союзникам, які постраждали від вторгнення РФ.

Відповідно до цього документа, Україна може вимагати впорядкованої передачі американської зброї та іншої допомоги у сфері безпеки. США отримають гарантії того, що країна замінить або відшкодує активи пізніше.

Закон, ухвалений 9 травня, нагадує “Акт про ленд-ліз”, за допомогою якого США підтримували союзників, зокрема й Радянський Союз, під час Другої світової війни.

Раніше, 6 травня, адміністрація Байдена оголосила про новий пакет озброєнь для України вартістю у 150 мільйонів доларів.

Минулого місяця Байден попросив у Конгресу 33 мільярди доларів після того, як він вичерпав свої повноваження на вилучення коштів. 6 травня він повторив своє прохання.

Нагадаємо, 28 квітня Палата представників Сполучених Штатів Америки розглянула та ухвалила законопроєкт про ленд-ліз для України: 417 “за”, “проти” – 10.

Вперше програму ленд-лізу створили як систему, за якою США безплатно або в кредит передавали своїм союзникам у Другій світовій війні озброєння, боєприпаси, техніку та стратегічну сировину, зокрема й нафтопродукти.

Концепція програми в часи Другої світової війни надавала президенту владу допомагати будь-якій країні, чия оборона визнавалася життєво важливою для США. Закон про ленд-ліз, прийнятий Конгресом США і підписаний президентом Ф.Д. Рузвельтом 11 березня 1941 року, передбачав:

надані матеріали (машини, різна військова техніка, зброя, сировина, інші предмети), знищені, втрачені й використані під час війни, не підлягають оплаті (стаття 5);

передане в межах закону про ленд-ліз майно, що залишилося після закінчення війни й придатне для цивільних цілей, буде оплачено повністю або частково на основі наданих Сполученими Штатами довгострокових кредитів (в основному, безпроцентних позик).

Положення закону передбачали, що після війни, у разі зацікавленості американської сторони, незруйнована й не втрачена техніка й устаткування повинна бути повернена до США.

Основними клієнтами США стали Велика Британія, а також СРСР і країни Співдружності.

У післявоєнний період надавалися різні оцінки ролі ленд-лізу. У СРСР частіше, здебільшого з ідеологічних міркувань, применшувалась значущість постачання, у той час, як за кордоном стверджувалося, що перемога над Третім Рейхом визначена західною зброєю, і що без ленд-лізу Радянський Союз не встояв би.

Вдруге програму ленд-лізу США запропонували та дозволили під час активної фази російсько-української війни у 2022 році для допомоги Україні.

Програма стане визначним моментом, оскільки надає змогу швидко передавати усе необхідне Україні без зайвої бюрократії. Це створює можливість США фактично дарувати необхідне обладнання згідно з положеннями, котрі передбачають, що країна-одержувач виплатить їх вартість пізніше.

Загалом, законопроєкт скасовує певні вимоги, які зазвичай застосовуються до договорів ленд-лізу на оборонну техніку та озброєння, за умови, що ці “статті призначені для уряду України чи урядів інших східноєвропейських країн, які постраждали від вторгнення РФ в Україну”. Він також знімає заборону на те, що позика або оренда не можуть тривати більш як п’ять років.

За зауваженням Politico, “законодавці вдаються до екстраординарної тактики, яка востаннє використовувалася під час наймасштабнішого глобального конфлікту XX–го століття, і це – ще одна ознака того, що США та їхні союзники в Європі вважають, що вторгнення РФ є екзистенційною загрозою ліберальному порядку“.

Своєю чергою, військовий експерт Олег Жданов наголосив: ленд-ліз охоплюватиме всю номенклатуру озброєння, яка існує на сьогодні в тих країнах, які погодяться її постачати. Тож цілком можливо, що Україна отримає усю зброю, яку просить, зокрема й літаки.

“Зброя, яка є в тих країнах, з ким США досягнуть домовленості щодо гарантій викупу або придбання в кредит. У нас є всі шанси отримати надсучасне озброєння, зокрема бойову авіацію”, – зазначив Жданов.

Голова громадської ліги “Україна – НАТО” Сергій Джердж в інтерв’ю “24 каналу” заявив, що процес спорядження озброєння матиме максимально швидкий темп.

“Компанії, які залучені у виробництві та виділенні цієї зброї нам, зацікавлені в її якнайшвидшій реалізації. Вони швидко виконуватимуть замовлення. Поки не змінилися обставини чи хтось раптом не передумав. Тим більше, що за неї є гарантія оплати від американського уряду”, – зазначив Джердж.

Експерт наголосив, що всі потреби України у зброї покриватимуться завдяки європейським американським базам: від боєкомплекту до їжі для військових та пального для техніки. За його словами, Україні більше не доведеться “випрошувати собі зброю”.