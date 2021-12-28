Президент США Джо Байден затвердив документ про видатки на оборону країни у наступному році у розмірі $768,2 млрд. Бюджет передбачає виділення Україні $300 млн на навчання та екіпірування армії.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

15 грудня документ 363 голосами проти 70 схвалила Палата представників Конгресу, а потім його підтримав Сенат 88 голосами проти 11.

Оборонний бюджет (NDAA), зокрема, передбачає виділення Україні $300 млн на навчання, екіпірування армії та летальну зброю.

Також повідомляється, що ще $4 млрд в оборонному бюджеті США передбачено для Європейської оборонної ініціативи і $150 млн – на розвиток співпраці з країнами Балтії у сфері безпеки.

Закон включає статтю видатків – $7,1 млрд – на Тихоокеанську ініціативу стримування. Також у ньому ідеться про підтримку Конгресом оборони Тайваню. Документ забороняє Міністерству оборони закуповувати продукти, вироблені з допомогою примусової праці із китайського регіону Сіньцзян.

Як зазначається, до бюджету не увійшли положення щодо санкцій щодо газопроводу “Північний потік-2”, а також поправка, що забороняє американцям купувати російський суверенний борг.