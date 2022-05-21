Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN із посиланням на представника Білого дому.

Відомо, що зараз Байден відвідує державну вечерю з президентом Південної Кореї.

Сенат США ухвалив пакет допомоги Україні через 2 години після того, як американський лідер вилетів з Вашингтону.

Документ на підпис Байдену був доставлений до Сеула одразу після ухвалення Сенатом.

Відомо, що допомогу планується витратити таким чином:

– 6 млрд доларів планують витратити на зброю та підтримку ЗСУ;

– 8,7 млрд – на заповнення запасів зброї, що передали Україні;

– 3,9 млрд — на фінансування операцій Європейського командування, зокрема розвідувальну підтримку;

– 11 млрд — на зброю, військове та оборонне обладнання і спорядження, яке Байден зможе надсилати Україні прискореними темпами — без додаткового погодження з Конгресом;

– 13,8 млрд — підуть до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу;

– 4,4 млрд — на постачання продовольства Україні та іншим країнам.