Про це повідомляє міжнародний телеканал CNN із посиланням на представника Білого дому.

Відомо, що зараз Байден відвідує державну вечерю з президентом Південної Кореї.

Сенат США ухвалив пакет допомоги Україні через 2 години після того, як американський лідер вилетів з Вашингтону.

Документ на підпис Байдену був доставлений до Сеула одразу після ухвалення Сенатом.

Відомо, що допомогу планується витратити таким чином:

6 млрд доларів планують витратити на зброю та підтримку ЗСУ;

8,7 млрд – на заповнення запасів зброї, що передали Україні;

3,9 млрд — на фінансування операцій Європейського командування, зокрема розвідувальну підтримку;

11 млрд — на зброю, військове та оборонне обладнання і спорядження, яке Байден зможе надсилати Україні прискореними темпами — без додаткового погодження з Конгресом;

13,8 млрд — підуть до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу;

4,4 млрд — на постачання продовольства Україні та іншим країнам.

  • Раніше Байден анонсував додаткову військову підтримку Україні на $100 млн.
  • Також повідомлялося, що США планують надати Україні ЗРК Patriot.