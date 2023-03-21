Президент США Джо Байден підписав закон "щодо походження COVID-19". Цим передбачається розсекречення інформації про те, звідки з’явився вірус. Зокрема, йдеться про можливу причетність до пандемії інституту вірусології в Ухані.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

“Я поділяю намір Конгресу оприлюднити якомога більше інформації про походження коронавірусної хвороби COVID–19”, — сказав Байден.

За його словами, у 2021 році віддав розпорядження розвідувальній спільноті США використати всі наявні ресурси, аби виявили, звідки походить COVID-19. Байден зауважив, ця робота досі триває. На його думку, такі знання необхідні, аби запобігати майбутнім пандеміям.

“Моя адміністрація надалі вивчатиме всю секретну інформацію, що стосується походження COVID-19, в тому числі потенційні посилання на Інститут вірусології в Ухані”, — наголосив президент США.

Він також пообіцяв, що його адміністрація розсекретить та поширить всю інформацію, наскільки це буде можливо в межах конституційних повноважень.