Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
“Я поділяю намір Конгресу оприлюднити якомога більше інформації про походження коронавірусної хвороби COVID–19”, — сказав Байден.
За його словами, у 2021 році віддав розпорядження розвідувальній спільноті США використати всі наявні ресурси, аби виявили, звідки походить COVID-19. Байден зауважив, ця робота досі триває. На його думку, такі знання необхідні, аби запобігати майбутнім пандеміям.
“Моя адміністрація надалі вивчатиме всю секретну інформацію, що стосується походження COVID-19, в тому числі потенційні посилання на Інститут вірусології в Ухані”, — наголосив президент США.
Він також пообіцяв, що його адміністрація розсекретить та поширить всю інформацію, наскільки це буде можливо в межах конституційних повноважень.
- Вчені, які досліджували ймовірність ядерної, біологічної та хімічної загрози з боку ворогів США, оприлюднили нові дані щодо лабораторного походження COVID-19.
- Згідно із секретним звітом розвідки, нещодавно наданим Білому дому та ключовим членам Конгресу, міністерство енергетики США дійшло висновку, що пандемія Covid, швидше за все, виникла внаслідок витоку з лабораторії.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що можна буде оголосити про закінчення пандемії коронавірусу COVID-19 вже у 2023 році.