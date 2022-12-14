Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав "Акт про повагу шлюбу", відповідно до якого у США узаконюються одностатеві шлюби.

Про це американський лідер написав у своєму Twitter-акаунті.

Байден опублікував фото моменту підписання закону, а також фото Білого дому, підсвіченого кольорами прапору ЛГБТ.

“Як сказала Мілдред Лавінг: попередні покоління “гостро розділилися з приводу того, що мало бути таким ясним і правильним”. Сьогодні, підписавши Закон про повагу до шлюбу, ми відзначаємо наш прогрес. Є небагато таких зрозумілих і правильних речей, як шлюбна рівність”, – наголосив президент США.

Під час церемонії підписання закону Байден назвав цей день “чудовим”, додавши, що саме цього дня Америка здійснює “найважливіший крок у напрямку рівності, свободи та справедливості не лише для декого, але для всіх”.

Варто зауважити, що підписаний Байдном закон зобов’язує будь-який американський штат визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших штатах, навіть якщо сам штат таких союзів не визнає. Також заборонено не визнавати шлюби з інших штатів з расових чи етнічних причин.

Додамо, що Сенат США ухвалив законопроєкт про захист одностатевих і міжрасових шлюбів. Остаточне голосування було з результатом 61-36. Законопроєкт підтримали всі демократи та 12 республіканців.

“Для мільйонів американців це законодавство забезпечить права та захист, на які мають право ЛГБТКІ+ та міжрасові пари та їхні діти”, — сказав Байден увечері після ухвалення законопроєкту Сенатом, назвавши його “досягненням обох партій”.