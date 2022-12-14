Про це американський лідер написав у своєму Twitter-акаунті.
Байден опублікував фото моменту підписання закону, а також фото Білого дому, підсвіченого кольорами прапору ЛГБТ.
“Як сказала Мілдред Лавінг: попередні покоління “гостро розділилися з приводу того, що мало бути таким ясним і правильним”. Сьогодні, підписавши Закон про повагу до шлюбу, ми відзначаємо наш прогрес. Є небагато таких зрозумілих і правильних речей, як шлюбна рівність”, – наголосив президент США.
Під час церемонії підписання закону Байден назвав цей день “чудовим”, додавши, що саме цього дня Америка здійснює “найважливіший крок у напрямку рівності, свободи та справедливості не лише для декого, але для всіх”.
Варто зауважити, що підписаний Байдном закон зобов’язує будь-який американський штат визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших штатах, навіть якщо сам штат таких союзів не визнає. Також заборонено не визнавати шлюби з інших штатів з расових чи етнічних причин.
Додамо, що Сенат США ухвалив законопроєкт про захист одностатевих і міжрасових шлюбів. Остаточне голосування було з результатом 61-36. Законопроєкт підтримали всі демократи та 12 республіканців.
“Для мільйонів американців це законодавство забезпечить права та захист, на які мають право ЛГБТКІ+ та міжрасові пари та їхні діти”, — сказав Байден увечері після ухвалення законопроєкту Сенатом, назвавши його “досягненням обох партій”.
- Словенія стала першою посткомуністичною державою, яка легалізувала одностатеві шлюби та усиновлення такими сім’ями дітей. За поправку проголосували 48 депутатів, 29 — проти та один утримався.
- На Кубі легалізували одностатеві шлюби. Це відбулося згідно з новим сімейним кодексом, який підтримали на національному референдумі. Він дозволятиме представникам ЛГБТК+ одружуватися та усиновлювати дітей.