Президент США Джо Байден зреагував на влучання російських ракет у польському селі Пшеводув, яке сталось у той час, коли РФ завдавала масованого ракетного удару по Україні. Американський лідер пообіцяв підтримати ініційоване Польщею розслідування інциденту, однак наголосив, що вважає "малоймовірним" той факт, що ракети, які впали у Польщі, були запущені з Росії.

Про це повідомляє CNN.

Після інциденту з російськими ракетами у Польщі Байден, лідери G7 і НАТО проводять позапланову зустріч на Балі, щоб обговорити цей інцидент, який забрав життя двох осіб.

Серед учасників зустрічі Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, прем’єр-міністр Японії Кісіда Фуміо, прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем’єр-міністр Нідерландів Марк. Рютте, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель.

Коли групу ненадовго зафіксували на камеру, Байдена запитали, чи може він розповісти журналістам більше про те, що йому відомо про вибух у Польщі.

“Ні”, — відповів Байден перед тим, як журналістів вивели з кімнати.

Варто зауважити, що перед зустріччю з іншими світовими лідерами Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

У своєму Instagram-акаунті президент США написав, що під час розмови з Дудою “висловив йому співчуття у зв’язку з людськими жертвами та запевнив у повній своїй підтримці Польщі у питанні розслідування вибухів.

Американський президент опублікував фото, де він під час розмови з Дудою разом з радником з питань національної безпеки Джейком Салліваном та держсекретарем Ентоні Блінкеном. Варто зауважити, що розмова Байдена та Дуди відбулась о 5:30 ранку за місцевим часом Індонезії.

Про підтримку розслідування Польщі Байден також заявив після зустрічі зі світовими лідерами.

“Ми погодилися підтримати польське розслідування вибуху в сільській місцевості Польщі поблизу українського кордону. І я переконаюся, що ми з’ясуємо, що саме сталося. Тоді ми колективно визначимо наш наступний крок у ході розслідування та продовження. Серед людей за столом була повна одностайність”, – сказав Байден.

Водночас Байден заявив, що попередньо є “малоймовірним”, що ракета. яка призвела до вибуху у Польщі, була випущена з території Росії.

У розмові з журналістами після зустрічі з іншими світовими лідерами на Балі, президента США запитали, чи ще не зарано говорити, що снаряд був випущений з Росії.

“Є попередня інформація, яка це спростовує. Я не хочу цього говорити, поки ми повністю не розслідуємо це”, – відповів Байден.

Він додав, що “в розумінні траєкторії малоймовірно, що вона була випущена з Росії. Але ми побачимо”.

ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони. Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України, російські ракети також впали на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.