Планка обмеження боргу та бюджетних скорочень прямує до вирішального голосування в Палаті представників США, оскільки президент Джо Байден і спікер Кевін Маккарті збирають коаліцію демократів і республіканців, щоб підштовхнути її до змін через жорстку реакцію консерваторів.

Джерело: AP news

У вівторок, 30 травня, члени Палати представників по черзі брали участь у пресконференції, критикуючи Маккарті та угоду, яку він уклав з президентом Байденом на вихідних. І до кінця дня приблизно 30 законодавців від Республіканської партії пообіцяли проголосувати проти законопроєкту, який має бути прийнятий Сенатом і стати законом до понеділка — дня, коли уряд оголосить дефолт за своїм боргом без розширення ліміту запозичень.

У середу вранці Байден відправив високопосадовців Білого дому на зустріч в Капітолії, щоб отримати підтримку перед голосуванням.

За словами пресслужби Білого дому, Байден спілкувався безпосередньо з законодавцями, здійснивши понад 100 особистих телефонних дзвінків.

99-сторінковий законопроєкт обмежує витрати на наступні два роки, призупиняє обмеження боргу до січня 2025 року та змінює політику, включаючи нові вимоги до роботи для літніх американців, які отримують продовольчу допомогу.

Безпартійне бюджетне управління Конгресу заявило, що обмеження витрат у пакеті скоротять дефіцит на 1,5 трильйона доларів протягом десяти років, що є головною метою для республіканців, які намагаються приборкати боргове навантаження.

Палата має намір провести процедурні голосування в середу вдень, а остаточні дії очікуються ввечері. Потім надішле законопроєкт до Сенату, де над його ухваленням працюватимуть до кінця тижня.

Сенатори, які залишалися в основному осторонь протягом більшої частини переговорів між президентом і спікером Палати представників, почали активніше втручатися в дебати.

Деякі сенатори наполягають на поправках, щоб змінити пакета як з лівого, так і з правого флангів. Але внесення будь-яких змін до пакета на цьому етапі здавалося малоймовірним, оскільки залишилося так мало часу до крайнього терміну.