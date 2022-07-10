Про це повідомило американське видання CNN.

Джозеф Байден зазначив, що оцінка намірів Володимира Путіна перед вторгненням допомогла згуртувати союзників. Він вважає, що робота ЦРУ дозволила “попередити світ”.

“Ми бачили, що він робив. Ви бачили, які сили він збирав, які плани будував. Викриття путінської п’єси пробило гігантську діру в удаванні та дискредитувало його брехню про те, що ми робили в Україні”, – сказав Байден.

Розвідні дані щодо планів Путіна допомогли згуртувати країни НАТО. Своєю чергою це допомогло в зусиллях зберегти автономію України та протистояти вторгненню Росії.

“І, до речі, я витратив понад 135 годин, роблячи саме це майже щодня, бо Путін розраховував, розраховував на здатність розвалити НАТО і зламати нашу рішучість”, — додав президент США.