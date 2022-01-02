Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден поговорив з Президентом України Володимиром Зеленським. Байден чітко дав зрозуміти, що Сполучені Штати, їх союзники та партнери дадуть "рішучу відповідь", якщо Росія вторгнеться в Україну.

Білий дім опублікував підсумки розмови Зеленського й Байдена.

Лідери висловили підтримку дипломатичним зусиллям, починаючи з наступного тижня з двостороннього діалогу зі стратегічної стабільності, в НАТО через Раду НАТО-Росія та в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Президент Байден наголосив на прихильності Сполучених Штатів, їх союзників і партнерів принципу “нічого про вас без вас”. Він підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.

Також він висловив підтримку заходам зміцнення довіри для деескалації напруженості на Донбасі та активну дипломатію для просування імплементації Мінських домовленостей на підтримку Нормандського формату.

Володимир Зеленський у своєму Twitter зазначив, що перша міжнародна розмова 2022 року з Байденом доводить особливий характер відносин між Україною та США. Президент додав, що лідери обговорили спільні дії, та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію.