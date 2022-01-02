Білий дім опублікував підсумки розмови Зеленського й Байдена.
Лідери висловили підтримку дипломатичним зусиллям, починаючи з наступного тижня з двостороннього діалогу зі стратегічної стабільності, в НАТО через Раду НАТО-Росія та в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).
Президент Байден наголосив на прихильності Сполучених Штатів, їх союзників і партнерів принципу “нічого про вас без вас”. Він підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.
Також він висловив підтримку заходам зміцнення довіри для деескалації напруженості на Донбасі та активну дипломатію для просування імплементації Мінських домовленостей на підтримку Нормандського формату.
Володимир Зеленський у своєму Twitter зазначив, що перша міжнародна розмова 2022 року з Байденом доводить особливий характер відносин між Україною та США. Президент додав, що лідери обговорили спільні дії, та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію.
Перша міжнародна розмова року із @POTUS доводить особливий характер наших відносин. Обговорили спільні дії 🇺🇦,🇺🇸 та партнерів зі збереження миру в Європі і недопущення подальшої ескалації, реформи та деолігархізацію. Цінуємо непохитну підтримку 🇺🇦.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2022
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія готується до потенційного вторгнення в Україну. США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, включно з картами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого широкомасштабного прориву в Україну з кількох місць.
- Путін пригрозив, що у разі просування НАТО на схід Росія дасть жорстку відповідь, не виключено, що і з повномасштабним вторгненням в Україну.
- 30 грудня 2021 року президент США Джозеф Байден і Путін провели телефонну розмову. Під час перемовин Байден закликав свого російського візаві відкликати війська з українського кордону і нагадав про серйозні наслідки за збройну агресію.
- Нагадаємо, що розміщення американських військ на території України для запобігання потенційного вторгнення Росії ніколи не планувалося, заявив президент США Джо Байден.
- В адміністрації Джо Байдена відтермінували надсилання до України додаткової військової допомоги на суму 200 млн, повідомила NBC.
- До того Байден мав телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Американський президент розповів, про що він говорив з Володимиром Путіним 7 грудня.
- Лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а надавати будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.
- Також Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили шляхи деескалації військового нарощування Росії поблизу українських кордонів.