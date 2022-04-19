Байден спільно з Джонсоном пообіцяли скерувати до України більше артилерії

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що планує скерувати до України більше артилерії для протистояння російському нападу. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, своєю чергою, зробив аналогічну заяву.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Після прибуття до Портсмута, штат Нью-Гемпшир, журналісти запитали Байдена, чи планує він спорядити до України більше артилерії, на що він відповів ствердно.

Протягом вихідних у CNN повідомляли, що вантажі з останнього пакета допомоги адміністрації вартістю у $800 мільйонів в Україну “почали надходити”, зокрема й важке обладнання, як-от 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат-гаубиць та ще 300 безпілотників Switchblade.

Раніше Сполучені Штати Америки ухвалили рішення надати Україні додаткові 800 мільйонів доларів зброєю, боєприпасами та іншою безпековою допомогою для боротьби з російською воєнною агресією.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна надасть Україні більше артилерійської зброї для протистояння РФ у новій фазі війни, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Джонсон підтвердив, що нова воєнна фаза стане артилерійським протистоянням.

“Україні потрібна підтримка артилерією, і це те, що ми їм надамо, додатково до багатьох інших форм підтримки”, – зазначив британський прем’єр.

Після переговорів між прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, лідери держав домовилися про нове постачання зброї для ЗСУ.