Байден спільно з Джонсоном пообіцяли скерувати до України більше артилерії

Про це інформує американський телеканал CNN.
Після прибуття до Портсмута, штат Нью-Гемпшир, журналісти запитали Байдена, чи планує він спорядити до України більше артилерії, на що він відповів ствердно.
Протягом вихідних у CNN повідомляли, що вантажі з останнього пакета допомоги адміністрації вартістю у $800 мільйонів в Україну “почали надходити”, зокрема й важке обладнання, як-от 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат-гаубиць та ще 300 безпілотників Switchblade.
Раніше Сполучені Штати Америки ухвалили рішення надати Україні додаткові 800 мільйонів доларів зброєю, боєприпасами та іншою безпековою допомогою для боротьби з російською воєнною агресією.
Своєю чергою, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна надасть Україні більше артилерійської зброї для протистояння РФ у новій фазі війни, повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Джонсон підтвердив, що нова воєнна фаза стане артилерійським протистоянням.
“Україні потрібна підтримка артилерією, і це те, що ми їм надамо, додатково до багатьох інших форм підтримки”, – зазначив британський прем’єр.
Після переговорів між прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, лідери держав домовилися про нове постачання зброї для ЗСУ.
- 15 квітня високопосадовець з міноборони США заявив, що перший рейс з новою допомогою Україні від США мав надійти протягом 24 годин.
- Також державний секретар США Ентоні Блінкен попередив європейських союзників, що за очікуваннями Сполучених Штатів війна РФ проти України може тривати до кінця 2022 року.
- Речник міністерства оборони США Джон Кірбі прокоментував погрози Росії продовжити обстріли Києва. За його словами, російські окупанти можуть й надалі завдавати ракетних ударів по українській столиці.
- Проте Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив про готовність особисто приїхати до Києва