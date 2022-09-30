Про це повідомляє пресслужба адміністрації Байдена.

Також голова США наголосив, що Сполучені Штати засуджують сьогоднішню шахрайську спробу Росії анексувати суверенну українську територію: “Росія порушує міжнародне право, зневажає Статут Організації Об’єднаних Націй і всюди демонструє свою зневагу до миролюбних народів. Не помиляйтеся: ці дії не мають легітимності”, — йдеться в повідомленні. 

Він запевнив, що Сполучені Штати завжди поважатимуть міжнародно визнані кордони України. США підтримуватимуть українців у військовому та дипломатичному плані, зокрема шляхом додаткової допомоги в галузі безпеки на суму 1,1 мільярда доларів, про яку Сполучені Штати оголосили цього тижня.

За його словами, у відповідь на спроби анексії Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами сьогодні оголошують про нові санкції: “Ці санкції спричинять витрати для фізичних та юридичних осіб — усередині та за межами Росії, які надають політичну чи економічну підтримку незаконним спробам змінити статус території України. Ми згуртуємо міжнародну спільноту, щоб засудити ці кроки та притягнути Росію до відповідальності”, — додав Байден.