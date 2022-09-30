Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що його держава й надалі підтримуватиме зусилля України для відновлення контролю над окупованими Росією територіями. У такий спосіб, він відреагував на дії РФ щодо анексії частини наших територій 30 вересня.

Про це повідомляє пресслужба адміністрації Байдена.

Також голова США наголосив, що Сполучені Штати засуджують сьогоднішню шахрайську спробу Росії анексувати суверенну українську територію: “Росія порушує міжнародне право, зневажає Статут Організації Об’єднаних Націй і всюди демонструє свою зневагу до миролюбних народів. Не помиляйтеся: ці дії не мають легітимності”, — йдеться в повідомленні.

Він запевнив, що Сполучені Штати завжди поважатимуть міжнародно визнані кордони України. США підтримуватимуть українців у військовому та дипломатичному плані, зокрема шляхом додаткової допомоги в галузі безпеки на суму 1,1 мільярда доларів, про яку Сполучені Штати оголосили цього тижня.

За його словами, у відповідь на спроби анексії Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами сьогодні оголошують про нові санкції: “Ці санкції спричинять витрати для фізичних та юридичних осіб — усередині та за межами Росії, які надають політичну чи економічну підтримку незаконним спробам змінити статус території України. Ми згуртуємо міжнародну спільноту, щоб засудити ці кроки та притягнути Росію до відповідальності”, — додав Байден.