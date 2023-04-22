Наступного тижня під час зустрічі з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем президент США Джо Байден, ймовірно, говоритиме про заходи, які вживатиме його країна для стримування ядерної загрози для Південної Кореї з боку КНДР.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на слова високопоставленого американського посадовця.

“Ми надзвичайно інтенсивно працюємо з південнокорейцями, щоб вжити необхідних заходів для підтримки як громадської думки, так і реальності наших зобов’язань”, — йдеться в повідомленні інформаційної агенції.

За словами посадовця, одним з найбільших досягнень США є те, що низка країн Індо-Тихоокеанського регіону, які могли б створити ядерну зброю, вирішили не робити цього через захист так званої “ядерної парасольки” Сполучених Штатів.

“Ми дуже чітко заявили, що наша прихильність до ядерного стримування залишається незмінною для Південної Кореї…”, — додав співрозмовник Reuters.

Він зауважив, що президент Байден говоритиме про “суттєві кроки”, аби дати зрозуміти, що ніхто не має сумнівів у американській відданості Південній Кореї, навіть перед обличчям провокацій з боку Північної Кореї.