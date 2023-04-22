Про це повідомляє Reuters, посилаючись на слова високопоставленого американського посадовця.
“Ми надзвичайно інтенсивно працюємо з південнокорейцями, щоб вжити необхідних заходів для підтримки як громадської думки, так і реальності наших зобов’язань”, — йдеться в повідомленні інформаційної агенції.
За словами посадовця, одним з найбільших досягнень США є те, що низка країн Індо-Тихоокеанського регіону, які могли б створити ядерну зброю, вирішили не робити цього через захист так званої “ядерної парасольки” Сполучених Штатів.
“Ми дуже чітко заявили, що наша прихильність до ядерного стримування залишається незмінною для Південної Кореї…”, — додав співрозмовник Reuters.
Він зауважив, що президент Байден говоритиме про “суттєві кроки”, аби дати зрозуміти, що ніхто не має сумнівів у американській відданості Південній Кореї, навіть перед обличчям провокацій з боку Північної Кореї.
- Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв почав погрожувати Південній Кореї після повідомлення про те, що Сеул, ймовірно, відправить зброю в Україну.
- Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль вперше заявив, що його країна може розширити свою підтримку України, надавши окрім гуманітарної та економічної допомоги ще й військову.
- В Японії ще на два роки продовжили дію запроваджених проти Північної Кореї санкцій, включаючи заборону на будь-яку торгівлю з КНДР, у відповідь на випробування Пхеньяном балістичних ракет.