Байден позбувся кнопки для виклику офіціанта з колою, яку встановив Трамп

Президент США Джо Байден прибрав з Овального кабінету червону кнопку, за допомогою якої його попередник Дональд Трамп викликав офіціанта з дієтичною колою.

Про це повідомляє видання The Hill.

Зазначається, що на фото, зроблених у четвер, на столі Resolute в Овальному кабінеті немає кнопки для замовлення коли.

Дональд Трамп є великим шанувальником дієтичної коли. Подейкують, що колишній президент випивав понад 12 пляшок коли щодня. Для миттєвого замовлення він встановив у кабінеті червону кнопку. При натисканні до кабінету заходив офіціант зі склянкою коли.

У 2019 році один з помічників Трампа Кріс Сімс розповів, що Дональд інколи жартував над своїми відвідувачами, натискаючи кнопку та вдаючи, що вона ядерна.

“Зненацька він натиснув кнопку. Не знаючи, що робити, гості дивляться один на одного з піднятими бровами. За кілька хвилин до кімнати увійшов офіціант, несучи на срібній таці склянку, наповнену дієтичною колою, і Трамп вибухнув від сміху”, – написав у своїй книзі Сімс.

Попри те, що Байден позбувся кнопки, у нього такий же смак у напоях, як у Трампа. Організатор харчування, який працював з Байденом, коли він був віцепрезидентом, заявив, що він полюбляв Coke Zero.