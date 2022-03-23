Президент США Джо Байден наполягає на посиленні військової допомоги Україні та нових санкцій проти Росії, оскільки переконаний у тому, що війна буде довготривалою.

Про це повідомляє американське видання AP.

Європа постала перед своїми найнебезпечнішими перспективами з часів Другої світової війни. Тому Джо Байден цього тижня зустрінеться з ключовими союзниками в Брюсселі та Варшаві, де лідери намагаються запобігти переростання війни Росії проти України у ще більшу катастрофу.

У середу Байден вирушає в чотириденну подорож з метою пошуків шляхів для подолання найгіршої кризи на континенті з часів Другої світової війни. Існують побоювання, що Росія може застосувати хімічну або ядерну зброю, щоб приховати те, що її вторгнення застрягає на тлі матеріально-технічних проблем та запеклого опору України.

Гуманітарні виклики також зростають. Мільйони біженців рятуються від бойових дій, в основному, перетинаючи кордон з Польщею, а війна поставила під загрозу врожаї пшениці та ячменю в Україні, підвищуючи ймовірність зростання голоду в бідних районах по всьому світу.

Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що президент координуватиме з союзниками військову допомогу Україні та нові санкції проти Росії. Він додав, що Байден працює над довгостроковими зусиллями щодо посилення оборони у Східній Європі, де все більше країн побоюються російської агресії. Президент також прагне зменшити залежність континенту від російської енергії.

“Ця війна не закінчиться легко або швидко, – сказав Салліван журналістам на брифінгу в Білому домі у вівторок. – В останні кілька місяців Захід був єдиним. Президент їде до Європи, щоб переконатися, що ми залишимося єдиними”.

Салліван сказав, що згадки Володимира Путіна про ядерну зброю на початку конфлікту є “тим, що нас дійсно хвилює”, додавши, що Байден буде говорити з союзниками про “потенційні відповіді”, якщо російський лідер зробить такий крок.

Опис поїздки Байдена Салліваном став ще однією ознакою того, що криза вступає в нову і невизначену фазу.

Після того, як від початку широкомасштабного вторгнення Росії не вдалося повалити українську владу, війна стала для Путіна важким викликом. Російський диктатор покладається на авіаудари та артилерію, які знищують цивільне населення. Переговори між Україною та Росією не привели до припинення вогню чи шляху до припинення конфлікту, і США продовжують надавати українським силам зброю, як от протитанкові ракети.

Наслідки війни також стають все ширшими. Байден попередив, що Росія може планувати кібератаки, які вплинуть на американські компанії, і в п’ятницю він розмовляв з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб застерегти його від підтримки Росії військовою або фінансовою допомогою. Тим часом високопоставлений чиновник Держдепартаменту відвідав Індію цього тижня, незабаром після того, як ця країна вирішила купувати більше російської нафти.

“Це один із тих вирішальних моментів для американського лідера, який визначає їхню спадщину на міжнародному рівні”, – сказав Тімоті Нафталі, президентський історик з Нью-Йоркського університету.

Першою зупинкою Байдена є Брюссель, де він планує ряд послідовних зустрічей.

НАТО проводить терміново організований надзвичайний саміт, на якому Байден, як очікується, підтвердить свою підтримку статті 5 статуту альянсу, яка зобов’язує всіх членів до колективної оборони у разі нападу.

“Я думаю, що зустріч усіх глав держав і урядів в НАТО дасть нам ще одну платформу, щоб продемонструвати нашу єдність, нашу підтримку Україні, а також нашу готовність захищати всіх союзників по НАТО”, – сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. “І, надсилаючи це повідомлення, ми запобігаємо ескалації конфлікту до повноцінної війни між НАТО і Росією”.

Байден також братиме участь у засіданнях Європейського Союзу та Групи семи, до якої входять найбагатші демократії світу.

Потім, у п’ятницю він поїде до Варшави, щоб зустрітися з польськими чиновниками, щоб обговорити величезне гуманітарне навантаження, викликане кризою з українськими біженцями. У суботу запланована зустріч Байдена з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Дуда, чия країна зазнала жорстокої нацистської окупації під час Другої світової війни, порівняв дії Росії в Україні із сумнозвісними силами СС Адольфа Гітлера. Відвідуючи Болгарію у вівторок, Дуда сказав, що армія Путіна “поводить себе точно так само”. Він сказав, що сподівається, що відповідальні за напади на мирних жителів будуть передані до міжнародних судів.

Польські лідери наполягали на тому, щоб західна миротворча місія втрутилася в Україну, і цей крок США та інших західних союзників може призвести до розширення війни. Польське керівництво також хоче посилити військову присутність на східному фланзі НАТО.

Салліван сказав, що поїздка Байдена до Польщі є важливою можливістю “зустрітися з передовим і дуже вразливим союзником”. Польща приймає американських військових, і Салліван припустив, що Байден також може відвідати їх.

Минулого тижня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі міністр оборони США Ллойд Остін та його колеги зважили, яку оборону створити на східному фланзі організації, від Естонії на півночі через Латвію, Литву та Польщу до Болгарії та Румунії на Чорному морі.

Мета полягає в тому, щоб утримати Путіна від наказу про вторгнення до будь-кого з 30 союзників не лише на час війни в Україні, а й у майбутньому.

Путін зажадав від НАТО вивести свої сили на східний фланг і припинити розширення.

Візит Байдена до Польщі відбувається услід за візитом віцепрезидентки Камали Харріс до Варшави та Бухареста на початку цього місяця. Під час перебування Харріс у Польщі Дуда закликав адміністрацію Байдена прискорити візові процедури для українців, які мають сім’ї, що проживають у США, щоб вони могли хоча б тимчасово переселитися в США.