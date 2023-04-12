Президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав указ щодо продовження санкцій проти Росії на тлі її "шкідливої зовнішньої діяльності".

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Зазначено, що відповідно до законодавства США дія санкцій припиняється, якщо протягом 90 днів до річної дати їхнього оголошення президент не сповістить про продовження дії запроваджених обмежень.

Як повідомляється, зважаючи на те, що Росія не припинила “шкідливої зовнішньої діяльності, яка становить надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці Сполучених Штатів”, президент США продовжить дію санкцій після 15 квітня 2023 року ще на один рік.

Відтак, до наведених в указі видів шкідливої діяльності керівництва РФ за кордоном належать намагання підірвати проведення вільних демократичних виборів і діяльність демократичних інститутів у США та їх союзниках і партнерах.

Крім того, уряд РФ звинувачується у підтримці зловмисної кібердіяльності проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів та у використанні транснаціональної корупції з метою впливу на іноземні уряди.

Також санкції запроваджені на тлі екстериторіальної діяльності РФ, спрямованої проти дисидентів та журналістів, та спроб підірвати безпеку в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки Сполучених Штатів.

Наголошено, що порушення загальноприйнятих принципів міжнародного права, включаючи повагу до територіальної цілісності держав, також сприяло продовженню антиросійських санкцій ще на один рік.