Про це повідомляє Bloomberg.
Видання, посилаючись на свої джерела зазначає, що у четвер Байден проведе відеодзвінок з низкою міжнародних лідерів, серед яких учасники країн “Великої сімки”, лідери НАТО та Євросоюзу. Всі разом вони будуть обговорювати подальшу підтримку України у повномасштабному протистоянні з російським агресором.
Одне з джерел повідомило, що Джо Байден використовував формат відеодзвінків у перші місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну і зараз вирішив відродити його.
Перемовини відбудуться в той час, коли Україна здійснює контрнаступ, звільнюючи окуповані росіянами території, а президент РФ Володимир Путін готується до зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпінем вперше, з початку повномасштабної війни.
Зустріч Путіна з Цзіньпінем повинна відбутись на полях саміту шанхайської організації співробітництва, який заплановано 15-16 вересня в Узбекистані.
Окрім цього раніше президент Індонезії Джоко Відодо повідомляв, що китайський та російський лідери можуть зустрітись на Балі у листопаді, під час саміту країн “Великої двадцятки”.
- Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що Росію не варто називати державою-спонсором тероризму.
- 25 серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Лідери обговорили подальші кроки України на шляху до перемоги над агресором та важливість притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини.