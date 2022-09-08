За інформацією ЗМІ, 8 вересня президент США Джо Байден проведе розмову з низкою міжнародних лідерів, щоб обговорити подальшу підтримку України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання, посилаючись на свої джерела зазначає, що у четвер Байден проведе відеодзвінок з низкою міжнародних лідерів, серед яких учасники країн “Великої сімки”, лідери НАТО та Євросоюзу. Всі разом вони будуть обговорювати подальшу підтримку України у повномасштабному протистоянні з російським агресором.

Одне з джерел повідомило, що Джо Байден використовував формат відеодзвінків у перші місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну і зараз вирішив відродити його.

Перемовини відбудуться в той час, коли Україна здійснює контрнаступ, звільнюючи окуповані росіянами території, а президент РФ Володимир Путін готується до зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпінем вперше, з початку повномасштабної війни.

Зустріч Путіна з Цзіньпінем повинна відбутись на полях саміту шанхайської організації співробітництва, який заплановано 15-16 вересня в Узбекистані.

Окрім цього раніше президент Індонезії Джоко Відодо повідомляв, що китайський та російський лідери можуть зустрітись на Балі у листопаді, під час саміту країн “Великої двадцятки”.