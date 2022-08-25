У четвер, 25 серпня, президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Розмова стосуватиметься постачання озброєння Україні. Окрім цього, американський лідер привітає українського президента з Днем Незалежності України.

Про це повідомляє CNN посилаючись на відповідну заяву речника адміністрації Байдена з питань безпеки та оборони Джона Кірбі.

За його словами, Сполучені Штати й надалі “згуртовуватимуть вільний світ” та “заохочуватимуть союзників” підтримувати України, оскільки повномасштабна російсько-українська війна триває вже пів року.

Кірбі додав, що телефонна розмова між Байденом та Зеленським стене підтвердженням цих зобов’язань.

“Президент з нетерпінням чекає на це”, – сказав він.

Водночас Джон Кірбі наголосив, що на даний час президент США не планує здійснювати візит до Києва.

“Якщо поїздка матиме сенс, вона буде розглянути”, – сказав він.