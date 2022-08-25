Про це повідомляє CNN посилаючись на відповідну заяву речника адміністрації Байдена з питань безпеки та оборони Джона Кірбі.
За його словами, Сполучені Штати й надалі “згуртовуватимуть вільний світ” та “заохочуватимуть союзників” підтримувати України, оскільки повномасштабна російсько-українська війна триває вже пів року.
Кірбі додав, що телефонна розмова між Байденом та Зеленським стене підтвердженням цих зобов’язань.
“Президент з нетерпінням чекає на це”, – сказав він.
Водночас Джон Кірбі наголосив, що на даний час президент США не планує здійснювати візит до Києва.
“Якщо поїздка матиме сенс, вона буде розглянути”, – сказав він.
- Сполучені Штати Америки віддані підтримці народу України, який продовжує боротьбу за захист свого суверенітету. У рамках цього зобов’язання президент Джо Байден оголосив про найбільший на сьогодні транш допомоги у сфері безпеки: близько 2,98 мільярда доларів США зброєю та обладнанням.