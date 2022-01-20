Таку думку озвучили в етері американського телеканалу CNN.
“Росію буде залучена до відповіді, якщо вона вдереться. Все залежить від її процесів. Одна річ — якщо йтиметься про незначне вторгнення і ми сперечатимемося про те, що робити і так далі. Однак якщо вони підуть на те, на що вони реально можуть піти з огляду на те угруповання, яке вони зібрали на кордоні, то на Росію чекає катастрофа”, — заявив напередодні Байден.
Старший міжнародний кореспондент Метью Чанс додав, що українські чиновники були шоковані таким висловлюванням й сприйняли проведену різницю між нападом і вторгненням як “зелене світло” президенту РФ Володимиру Путіну. У військових колах багато говорять про захоплення сухопутного коридору на сході України російськими військами. Йдеться про зону бойових дій на Донбасі та з’єднання з тимчасово окупованим Кримом.
19 січня державний секретар США Ентоні Блінкен провів робочу зустріч у Києві та висловив підтримку територіальній цілісності України. Проте через заяву Джозефа Байдена стали висловлювати думку про можливу таємну угоду.
“Але тут є підозра, що якась угода, можливо, укладається за спиною України, і я думаю, що коментар Байдена сьогодні ввечері (19 січня) торкнувся цього дуже чутливого нерва”, — додав Метью Чанс.
- Нагадаємо, що президент США Джо Байден вважає, що Володимир Путін вдереться в Україну, але “повномасштабної війни” не захоче. Американський лідер також заявив, що у разі ескалації ситуації навколо України російського президента Володимира Путіна чекають небачені раніше санкції.
- Російські війська дислокуються на кордоні з Україною у трьох точках. Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових, і повномасштабне вторгнення може початися уже цього місяця.
- За словами офіційного представника США в ОБСЄ Майкла Карпентера світ повинен готуватися до ескалації конфлікту на українському кордоні, а також до повномасштабного вторгнення. Тижневі переговори з Росією прогресу не показали, і “барабани війни звучать голосно”.