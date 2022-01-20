Президент США Джозеф Байден сказав, що їхня адміністрація припускає “невелике вторгнення” в Україну. Українські чиновники були шоковані таким висловлюванням й тим, що голова Сполучених Штатів розрізняє "напад" і "вторгнення".

Таку думку озвучили в етері американського телеканалу CNN.

“Росію буде залучена до відповіді, якщо вона вдереться. Все залежить від її процесів. Одна річ — якщо йтиметься про незначне вторгнення і ми сперечатимемося про те, що робити і так далі. Однак якщо вони підуть на те, на що вони реально можуть піти з огляду на те угруповання, яке вони зібрали на кордоні, то на Росію чекає катастрофа”, — заявив напередодні Байден.

Старший міжнародний кореспондент Метью Чанс додав, що українські чиновники були шоковані таким висловлюванням й сприйняли проведену різницю між нападом і вторгненням як “зелене світло” президенту РФ Володимиру Путіну. У військових колах багато говорять про захоплення сухопутного коридору на сході України російськими військами. Йдеться про зону бойових дій на Донбасі та з’єднання з тимчасово окупованим Кримом.

19 січня державний секретар США Ентоні Блінкен провів робочу зустріч у Києві та висловив підтримку територіальній цілісності України. Проте через заяву Джозефа Байдена стали висловлювати думку про можливу таємну угоду.