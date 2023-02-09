Про це глава США заявив в інтерв’ю NewsHour PBS.

Байден наголосив, що союзникам вдалося побудувати глобальну коаліцію, аби протистояти “агресії Путіна”. Зокрема, Байден наголосив на об‘єднанні НАТО.

Він думав, що якщо він вдереться в Україну, то, по-перше, кожен російськомовний зустріне його привітно і скаже: “Заходьте”. По-друге, він думав, що НАТО розвалиться, НАТО нічого не робитиме, бо побоїться діяти. Спустіться на землю — нічого з цього не сталося”, – зазначив американський президент.

Країни НАТО координують підтримку, яку вони надають Україні, хоча Путін і вважає, що це не так, акцентував глава Білого дому.

Окрім цього він підтвердив, що допомога, обіцяна Сполученими Штатами Україні, буде безстроковою.

Байден назвав повномасштабне вторгнення смертельним нападом, що “викликає в пам’яті образи смерті та руйнування, яких Європа зазнала під час Другої світової війни”.

На думку американського президента чинна війна є “випробуванням” для США та світу. Президент США також запевнив, що американці підтримуватимуть Україну скільки буде потрібно.