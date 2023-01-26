Про це повідомляє NBS з посиланням на заяву трьох чиновників з адміністрації президента США.

За даними джерел, для візиту розглядаються декілька місць, зокрема Польщу.

Наразі Білий дім вивчає способи, як Джо Байден може згадати про річницю широкомасштабної війни в Україні. За їхніми словами, Байден має на меті використати цей момент, щоб привернути увагу до стійкості України проти жорстокої військової агресії Росії та підтвердити солідарність США з українським народом, оскільки війна переходить у нову фазу.

За словами трьох офіційних осіб США, представники адміністрації Байдена також обговорювали можливість оголошення ще одного великого пакету військової допомоги Україні до річниці широкомасштабного вторгнення РФ.

За інформацією адміністрації США, остаточних рішень щодо поїздки президента Джо Байдена не ухвалено.

Відповідаючи на запитання про можливу поїздку Джо Байдена до Європи наступного місяця у зв’язку з річницею війни в Україні, речник Ради національної безпеки сказав у своїй заяві: “Зараз ми не маємо жодних планів поїздок на річницю”.

Натомість один із представників адміністрації сказав, що “планування річниці триває, і, звичайно, ми вивчаємо різні варіанти, які США можуть зробити, щоб підтримати Україну, але ще нічого не ухвалено”.