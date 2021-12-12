Про це у Twitter повідомила кореспондент у Білому домі Кетрін Дойл.
Але у разі вторгнення в Україну Захід введе проти Росії жорсткі економічні санкції, які ніколи не застосовувалися дотепер. У результаті цих санкцій погляд світу на Росію значно зміниться, додав він.
За повідомленнями Financial Times, Байден також дав зрозуміти російському лідеру Володимиру Путіну, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні допомогу у сфері оборони і що Росія заплатить “жахливу ціну” у разі вторгнення.
Економічні наслідки для економіки РФ будуть руйнівними, підкреслив він.
- В адміністрації Джо Байдена відтермінували надсилання до України додаткової військової допомоги на суму 200 млн, повідомила NBC.
- До того Байден мав телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським. Американський президент розповів, про що він говорив з Володимиром Путіним 7 грудня.
- Лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових постачаннях Україні, а надавати будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.