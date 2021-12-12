Розміщення американських військ на території України для запобігання потенційного вторгнення Росії ніколи не планувалося, заявив президент США Джо Байден.

Про це у Twitter повідомила кореспондент у Білому домі Кетрін Дойл.

Але у разі вторгнення в Україну Захід введе проти Росії жорсткі економічні санкції, які ніколи не застосовувалися дотепер. У результаті цих санкцій погляд світу на Росію значно зміниться, додав він.

За повідомленнями Financial Times, Байден також дав зрозуміти російському лідеру Володимиру Путіну, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні допомогу у сфері оборони і що Росія заплатить “жахливу ціну” у разі вторгнення.

Економічні наслідки для економіки РФ будуть руйнівними, підкреслив він.