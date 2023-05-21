Президент США Джо Байден нині остаточно не вирішив, чи будуть особисто Сполучені Штати надавати Україні винищувачі F-16 або це робитимуть союзники.

Джерело: Politico.

За словами радника Білого дому з питань національної безпеки Джейка Саллівана, США можуть більше зосередитися на передачі літаків третьою стороною, але остаточного рішення немає.

“Я думаю, що з огляду на кількість (F-16, – ред.), які зараз доступні на складах наших європейських союзників, і те, що, виходячи з грошей, які нам виділив Конгрес, є так багато інших пріоритетів щодо систем, які можна надати. Можливо, ми більше зосередимося на передачі третьою стороною, але президент поки не прийняв остаточного рішення”, — наголосив радник.

Він додав, що раніше Сполучені Штати відмовлялися від надання винищувачів, бо вони не були “критично важливими” для очікуваного українського контрнаступу. Нині умови для цього змінилися.

“Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоб вчасно і в повному обсязі надати Україні все необхідне для початку цього контрнаступу. Тепер, коли ми це зробили, ми можемо очікувати довгострокової здатності України захищати себе і стримувати російську агресію. Винищувачі четвертого покоління, західні винищувачі F-16 є важливими для цієї боротьби”, — резюмував Джейк Салліван.