Президент США Джо Байден скасував санкції та візові обмеження для посадових осіб Міжнародного кримінального суду, які ввів його попередник Дональд Трамп.

Про це повідомляє американське видання Politico.

Однак адміністрація Джо Байдена продовжує насторожено ставитися до Міжнародного кримінального суду та його діяльності. Зокрема, юрисдикцію цієї судової установи Сполучені Штати не визнають.

“Ми як і раніше категорично не згодні з діями МКС щодо Афганістану і Палестини”, – заявив держсекретар Ентоні Блінкен в заяві про припинення санкцій.

Також він зазначив, що США зберігають давні заперечення проти зусиль суду щодо встановлення юрисдикції стосовно персоналу держав, які не підпорядковуються його юрисдикції, зокрема Сполучені Штати та Ізраїль.

“Однак ми вважаємо, що наші побоювання з приводу цих справ краще вирішувати шляхом взаємодії з усіма зацікавленими сторонами в процесі МКС, а не шляхом введення санкцій”, – додав Блінкен.

Нагадаємо, що у вересні 2020 року адміністрація Трампа ввела санкції проти головного прокурора МКС Фату Бенсуда. Вона займалася розслідуванням можливих військових злочинів, скоєних талібами та афганською владою.

Пізніше Трамп дозволив використання таких санкцій проти МКС, а також назвав суд “загрозою” для США.

У 2019 році адміністрація Трампа скасувала американську візу Бенсуді. Це рішення аргументували начебто зусиллями прокурорки щодо розслідування ймовірних злочинів в Афганістані.