Президент США Джо Байден скасував указ свого попередника Дональда Трампа про заборону в’їзду у США деяких категорій іноземців.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Йдеться про указ Трампа про заборону в’їзду в США іммігрантів, які нібито могли становити загрозу для економічного розвитку країни під час пандемії коронавірусу.

Зокрема Байден зазначив, що рішення Трампа “завдавало шкоди галузям промисловості, які використовують таланти з усього світу”.

“Рішення не захищає інтереси Сполучених Штатів. Навпаки, це шкодить Сполученим Штатам”, — йдеться у заяві.

Також американський президент наголосив, що указ забороняв членам сімей громадян США та постійним жителям країни возз’єднатися зі своїми родичами.

Нагадаємо, що Байден вже підписів ряд розпоряджень та наказів, щодо боротьби з коронавірусом. Він запровадив масковий режим на об’єктах федеральної власності та у всіх видах транспорту (літаки, поїзди, автобуси тощо). Для осіб, які прибувають до США з-за кордону введено обов’язковий карантин.

Нагадаємо, подолання епідемії, економічною кризи та зниження рівня расизму, який зростає, Байден називав пріоритетами своєї роботи. Про що ще президент говорив у своїй промові — в матеріалі.