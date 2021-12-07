Про це повідомляє американське видання CNN з посиланням на слова радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана.

За словами Саллівана, адміністрація Байдена все ще вважає, що Путін не прийняв рішення щодо початку військового наступу проти України. Попри це, за даними видання від джерел у розвідці, протягом минулих кількох місяців Росія створила лінії постачання, які б дали змогу забезпечити участь у затяжному конфлікті, а також зосередила до 175 тисяч військових на кордоні з Україною.

Джейк Салліван також розповів, що президент США “був прямий і прямолінійний з президентом Путіним, як завжди”, пізніше додавши, що “було багато компромісів. Не було погроз, але президент чітко зазначив у чому полягає позиція Сполучених Штатів”.

Поряд з економічними наслідками [російського вторгнення – ред.], згаданими під час розмови, Джо Байден також пояснив, що США готові посилити оборонний потенціал у регіоні, зазначив Салліван.

“Він підтвердив підтримку Америкою суверенітету та територіальної цілісності України. Він прямо сказав президенту Путіну, що якщо Росія вирішить вдертися в Україну, Сполучені Штати та європейські союзники відповідатимуть сильними економічними заходами”, – сказав Салліван. Це, зокрема, передбачає надання Україні додаткових ресурсів для оборони (не враховуючи тих, що уже передбачені), а також посилення союзників по НАТО на східному фланзі.

Іншим варіантом, за словами Саллівана, є деескалація та дипломатія.