Про це інформує Державний департамент Сполучених Штатів Америки.

Джо Байден продовжує слідкувати за ситуацією, яка розгортається в Україні. Зокрема, він постійно отримує інформацію від своєї команди національної безпеки. У відомстві наголошують, що, згідно з даними, якими володіє президент США, Росія в будь-який момент може вторгнутися в Україну.

“Президент Байден продовжує стежити за ситуацією, що розвивається в Україні, і його команда національної безпеки регулярно інформує про події на місцях. Вони підтвердили, що Росія в будь-який момент може почати атаку на Україну”, – наголошують у Державному департаменті.

Президент США отримав оновлену інформацію про зустрічі віцепрезидентки США Камали Гарріс на Мюнхенській конференції з безпеки з президентом України Зеленським, головою Єврокомісії фон дер Ляєном, генеральним секретарем НАТО Столтенбергом, лідерами країн Балтії (прем’єр-міністром Естонії Калласом, президентом Левітом). Латвії та президент Литви Науседа), канцлер Німеччини Шольц, прем’єр-міністр Греції Міцотакіс та іншими союзниками та партнерами.

20 лютого Джо Байден має намір скликати засідання Раду безпеки та оборони Сполучених Штатів Америки щодо ситуації в Україні.