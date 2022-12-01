Президент США Джо Байден та президент Франції Емманюель Макрон прямо зараз проводять пресконференцію у Білому домі в межах державного візиту французького лідера. Очікується, що ключовими темами стануть війна РФ проти України та підтримка Києва з боку НАТО.

Про це інформує CNN.

Під час вітальної церемонії Байден назвав Макрона “близьким другом”, зазначивши, що для нього “справжня честь прийняти під час першого державного візиту та відзначити нинішню силу та життєздатність між Францією та Сполученими Штатами”.

Франція, за словами Байдена, є “найстарішим союзником” та “непохитним партнером” Сполучених Штатів. Він сказав, що альянс “зміцнюватиметься в найближчі десятиліття”.

Макрон послався на спільні цінності США та Франції, назвавши ці країни “сестрами у боротьбі за свободу” і закликавши їх країни “знов стати братами по зброї” у розпал війни РФ проти України.

Повернення Макрона з черговим державним візитом також послідувало за різким відновленням американо-французьких відносин порівняно з тим, що було лише рік тому, коли Макрон зробив екстраординарний крок, відкликавши свого посла у Вашингтоні через американо-австралійську угоду щодо підводних човнів, яка приголомшила французів та коштувала їм багатомільярдного оборонного договору.

Зважаючи на все, розбіжності значною мірою залишилися за ними, і Байден і Макрон за останній рік ще більше зміцнили свої зв’язки у спільних зусиллях боротьби з війною в Україні.

Після офіційної церемонії прибуття в Білий дім Байден і Макрон почали двосторонні переговори. Очікувалося, що обидва лідери обговорять низку питань, включаючи теми, що становлять спільний інтерес, такі як Україна, Іран і Китай.

Макрон сказав, що російське вторгнення в Україну буде однією з їхніх головних тем для обговорення, і що “сталий мир” полягає в повазі суверенних націй.

Президент Байден зазначив, що він і президент Франції Емманюель Макрон налаштовані притягнути російського лідера Володимира Путіна до відповідальності за його “війну з рештою світу”.

“Путін думає, що він може придушити волю всіх, хто протистоїть його імперським амбіціям, але атакуючи цивільну інфраструктуру в Україні, перекриваючи енергоносії в Європі, щоб підвищити ціни, загострюючи продовольчу кризу, це завдає шкоди дуже вразливим людям не лише в Україні, а й світу. І він не досягне успіху. Президент Макрон і я вирішили, що ми продовжуватимемо працювати разом, щоб притягнути Росію до відповідальності за її дії та пом’якшити глобальні наслідки війни Путіна для решти світу”, – наголосив Байден.

У спільній заяві за підсумками зустрічі два лідери “виклали спільне бачення зміцнення безпеки та підвищення добробуту в усьому світі, боротьби зі зміною клімату, підвищення стійкості до її наслідків та просування демократичних цінностей”.

У четвер Джилл Байден і Бріжит Макрон також відвідали мовний музей у Вашингтоні Planet Word. Французький посадовець заявив, що очікується, що президент Макрон відвідає обід у Державному департаменті США та зустрінеться з двопартійною групою законодавців Конгресу.