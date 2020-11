Про це повідомляє видання Vice.

Станом на ранок середи, 4 жовтня, Трамп був лідером у Вісконсині, але увечері ситуація докорінно змінилася. Байден випередив опонента більш ніж на 20 тисяч голосів. Підрахунок фактично завершений.

У Мічигані Байден також обійшов Трампа: за Байдена проголосувало 49,4 % американців, за Трампа – 49,1 %. Хоча різниця між опонентами не велика, проте Трамп доволі довго залишався лідером у Мічигані.

За попередніми даними, у Мічигані потрібно порахувати ще багато голосів, але підтримка демократів є колосальною.

Наразі Байдену для перемоги достатньо втримати свою перевагу у всіх тих штатах, де він лідирує, щоб стати президентом.

Модель повільної переваги Байдена над конкурентом повторюється і в Пенсильванії. Але у цьому штаті залишилося підрахувати понад 1,4 млн голосів. Поки у Пенсильванії лідером є Трамп, який випереджує суперника на 675 тисяч голосів, але ситуація може змінитися.

Причиною того, що Мічиган, Пенсільванія та Вісконсин так довго підраховують свої голоси, є те, що республіканські законодавці штату відмовились змінити правила, щоб дозволити штатам почати підготовку поштових бюлетенів для підрахунку до дня виборів, як це дозволено в більшості інших штатів.

У штаті Джорджія підрахунок голосів також сповільнено. Поки Трамп лідирує. Його результат кращий на 100 тисяч голосів, ніж у Байдена, але залишилося підрахувати 250 тисяч голосів.

У штаті Невада перевага Байдена складає 7600 голосів. Однак ситуація залишається напруженою, оскільки остаточного результату ще немає.

До четверга, 5 листопада, держава не може оголосити перерахунок голосів. Однак колишній губернатор Вісконсину Скотт Уокер, близький союзник Трампа, вже натякав на перерахунок в середу вранці.

Однак вісконсинські демократи впевнені у перемозі Байдена та не згодні на перерахунок голосів. Ба більше, голова партії Бен Віклер заявив про перемогу Байдена.

Green Bay and Kenosha results are in. Biden is now up in Wisconsin by roughly 20,600 votes. That number could wobble a bit, but there's no realistic path for Trump to pull ahead.

Biden has won more votes any prez candidate in WI history.

Folks: Joe Biden just won Wisconsin. https://t.co/xtg0hiSlW4

— Ben Wikler (@benwikler) November 4, 2020