Про це повідомляє видання Vice.

Станом на ранок середи, 4 жовтня, Трамп був лідером у Вісконсині, але увечері ситуація докорінно змінилася. Байден випередив опонента більш ніж на 20 тисяч голосів. Підрахунок фактично завершений.

У Мічигані Байден також обійшов Трампа: за Байдена проголосувало 49,4 % американців, за Трампа – 49,1 %. Хоча різниця між опонентами не велика, проте Трамп доволі довго залишався лідером у Мічигані.

За попередніми даними, у Мічигані потрібно порахувати ще багато голосів, але підтримка демократів є колосальною.

Наразі Байдену для перемоги достатньо втримати свою перевагу у всіх тих штатах, де він лідирує, щоб стати президентом.

Модель повільної переваги Байдена над конкурентом повторюється і в Пенсильванії. Але у цьому штаті залишилося підрахувати понад 1,4 млн голосів. Поки у Пенсильванії лідером є Трамп, який випереджує суперника на 675 тисяч голосів, але ситуація може змінитися.

Причиною того, що Мічиган, Пенсільванія та Вісконсин так довго підраховують свої голоси, є те, що республіканські законодавці штату відмовились змінити правила, щоб дозволити штатам почати підготовку поштових бюлетенів для підрахунку до дня виборів, як це дозволено в більшості інших штатів. 

У штаті Джорджія підрахунок голосів також сповільнено. Поки Трамп лідирує. Його результат кращий на 100 тисяч голосів, ніж у Байдена, але залишилося підрахувати 250 тисяч голосів.

У штаті Невада перевага Байдена складає 7600 голосів. Однак ситуація залишається напруженою, оскільки остаточного результату ще немає.

До четверга, 5 листопада, держава не може оголосити перерахунок голосів. Однак колишній губернатор Вісконсину Скотт Уокер, близький союзник Трампа, вже натякав на перерахунок в середу вранці.

Однак вісконсинські демократи впевнені у перемозі Байдена та не згодні на перерахунок голосів. Ба більше, голова партії Бен Віклер заявив про перемогу Байдена.

Сам Трамп вже заявив, що не погодиться на поразку. У середу вранці він вимагав припинити підрахунок голосів, але не назвав аргументів.

Також він додав, що хоче звернутися до Верховного суду, щоб припинити будь-який підрахунок голосів, але у нього немає законних причин для цього. Його команда готує позови, щоб спробувати позбавити права голосу якомога більшої кількості демократів виграти в цих ключових штатах. 

  • У США продовжується підрахунок голосів. Епідемія і безпрецедентний рівень голосування поштою означають, що є підстави очікувати, що одні штати будуть дуже, дуже повільно підраховувати свої голоси, в той час, як інші –  значно  швидше.
  • #Букви слідкують за виборами президента у США. Детальніше про це можна прочитати тут.