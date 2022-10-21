Президент Сполучених Штатів Джо Байден стурбований перспективою щодо майбутньої допомоги США для України, якщо більшість у Конгресі отримають представники Республіканської партії.

Про це повідомляє Reuters.

Джо Байден у четвер висловив стурбованість щодо перспектив майбутньої допомоги США Україні, якщо республіканці отримають контроль над однією або обома палатами Конгресу США на виборах 8 листопада.

“Я хвилююся”, — сказав Байден журналістам під час зупинки в бутербродній у Піттсбурзі, коли його запитали про вплив на допомогу Україні в разі перемоги республіканців.

Байден був з візитом у Піттсбурзі, задля підтримки демократа Джона Феттермана, чия боротьба в Сенаті США проти республіканця Мехмета Оза допоможе визначити, чи збережуть демократи контроль над Сенатом.

Нещодавно лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що “не захоче виписувати чистий чек” на допомогу Україні, якщо республіканці візьмуть контроль над Палатою представників на проміжних виборах.

Однак думки республіканців розділилися між тими, хто бачить необхідність приборкати Росію, та іншими, хто віддає перевагу більш ізоляціоністській зовнішній політиці.