«Байден сигналізує Зеленському про корупцію»: як відреагували американські ЗМІ на санкції проти Коломойського

Сполучені Штати Америки запровадили візові санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського та членів його родини. Поки реакції українських правоохоронних органів не було. Однак у США цю новину активно обговорюють.

#Букви розповідають, як відреагували провідні американські ЗМІ на новину про санкції проти Коломойського.

The Washington Post: США ввели санкції проти Ігоря Коломойського, одного з наймогутніших олігархів України

Видання наголошує, що американська влада веде цивільну справу проти Коломойського. Перевіряють можливе розкрадання мільярдів доларів в українському банку, яким він колись володів (очевидно йдеться про ПриватБанк, – ред.), та відмивання коштів до США та інших країн.

“Введенням санкцій проти Коломойського адміністрація Байдена підтримує американські заклики до президента України Володимира Зеленського, який раніше знімався у телевізійному шоу на каналі Коломойського і який, ймовірно, зазнав впливу магната, для здійснення агресивних кроків щодо реформування української економіки та політичної системи. Після розпаду Радянського Союзу в країні переважають олігархи”, – пише видання.

Також у публікації критикують реакцію Офісу Зеленського на санкції проти Коломойського, адже в офіційній заяві навіть не згадують прізвище олігарха.

Bloomberg: Байден поцілив у мільярдера, щоб сигналізувати Україні про корупцію

“Крок щодо введення санкцій проти Коломойського – це перша велика ініціатива США щодо України за часів Байдена, зв’язки якого з колишньою радянською державою стали ключовою темою у виборчій кампанії 2020 року”, – пише видання.

Також Bloomberg наголошує, що Коломойський, колись діловий партнер та прихильник президента Володимира Зеленського, залишається одним із найвпливовіших олігархів України.

“Те, як Зеленський поводиться з ним, стало лакмусовим папірцем його готовності розправитися з корупцією, яка переслідувала колишню радянську республіку з часів падіння комунізму”, – йдеться у публікації.

Financial Times: США ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського через корупцію

Видання наголошує, що санкції США вводяться через “причетність олігарха до значної корупції” у 2014-2015 роках, коли він був очільником Дніпропетровської області.

“У ці роки — розпал війни України проти очолюваних Росією сепаратистів на її сході — Коломойський “брав участь у корупційних діях, що підривали верховенство права та віру української громадськості в демократичні інститути та громадські процеси свого уряду”, – наводить видання заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Також видання наголошує на тому, що президенту Зеленському важко протистояти Коломойському, адже їх пов’язує колишнє ділове партнерство.

“Протистояти Коломойському — це великий виклик для президента України: олігарх є власником телевізійного каналу, на якому Зеленський створив своє ім’я в ролі вигаданого президента і який зіграв ключову для його приходу до влади у 2019 році. Десятки депутатів, номінально приєднаних до партії Зеленського, віддані Коломойському, в той час, як колишній помічник президента Андрій Богдан раніше представляв олігарха у судових справах, що відбулися внаслідок краху ПриватБанку”, – пише видання.

The New York Times: США ввели санкції проти ключового українського олігарха

“Адміністрація Байдена розглядає боротьбу з корупцією в Україні як найкращий захист від російського впливу”, – пише видання.

The New York Times додає, що санкціями США сигналізують про новий агресивний підхід адміністрації Байдена до боротьби з корупцією в Україні.

“Українські олігархи здійснюють неабиякий вплив у країні, контролюючи засоби масової інформації та часом фінансуючи цілі фракції у парламенті, що суперечить зусиллям Америки та Європи щодо зміцнення прозахідної геополітичної орієнтації України”, – наголошує газета.

Видання, як і решта, акцентує на тому, що боротьба Зеленського з Коломойським є для нього випробуванням через колишні бізнес-зв’язки.

“Пан Коломойський контролює фракцію в політичній партії пана Зеленського “Слуга народу”, без якої партія не мала б більшості в парламенті. Телебачення пана Коломойського підтримало пана Зеленського на президентських виборах 2019 року”, – пише газета.

Daily Beast: США ввели санкції проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Мільярдер, який стоїть за Зеленським, звинувачений у корупції

“Ігор Коломойський вважається наймогутнішою фігурою в Україні поза владою, і він був ключовим покровителем президента Володимира Зеленського під час його приходу до влади”, – пише видання.

Зазначається, що Коломойський може “підірвати демократичні процеси та інститути в Україні”.

Реакція України

Факт введення санкцій проти олігарха Ігоря Коломойського повинен зацікавити правоохоронні органи України. Ба більше, у Держдепі прямо вказали, що санкції введенні через причетність “до значної корупції” під час його перебування на посаді очільника Дніпропетровської ОДА.

Як мінімум, слідчі органи повинні відреагувати на санкції та заяви США. Однак жодної реакції наразі не було.

Залишаються відкритими чимало питань. Зокрема, якщо мова йде про злочини на території України, то чи буде Київ запитувати у Вашингтона, матеріали корупційних справ Коломойського? Чи буде Україна синхронізувати санкції проти Коломойського, якщо вже відомо про ці корупційні злочини, або якщо вони підтвердяться після опрацювання американських матеріалів? Чи ініціюватиме Україна кримінальне провадження проти олігарха?

Українська влада за добу спромоглася лише на одну реакцію. Зокрема, ввечері 5 березня в Офісі президента заявили, що “Україна повинна подолати систему, у якій домінують олігархи”. Тож держава вдячна кожному партнеру, зокрема США, за підтримку на шляху деолігархізації.

При цьому імені олігарха Коломойського в заяві не згадують, як і запроваджені проти нього санкції.