Коли президент Байден зустрінеться з президентом Китаю Сі Цзіньпіном для довгоочікуваних переговорів 14 листопада, обидві сторони намагатимуться зменшити високу напруженість і краще зрозуміти пріоритети одна одної на найближчі роки.

Про це пише The Wall Street Journal.

Обидві сторони заявили, що зустріч навряд чи призведе до серйозних політичних проривів. Водночас радники Байдена заявили, що сподіваються, що це допоможе покращити комунікацію та визначити очікування щодо важливих питань між двома державами, включаючи їхні розбіжності щодо Тайваню, відносин Китаю з РФ та нещодавніх ракетних випробувань Північної Кореї.

Це буде перша особиста зустріч лідерів після того, як Байден став президентом. Переговори відбудуться на Балі, Індонезія, де лідери візьмуть участь у саміті G20.

“Я його добре знаю. Він мене знає”, – зазначив президент Байден у неділю. “Ми просто повинні зрозуміти, де червоні лінії”.

Поки Байден працює над посиленням глобальної протидії агресії РФ, Китай підтримує тісні зв’язки з Москвою.

“Відносини Китаю з РФ міцні”, – заявив на черговій пресконференції в п’ятницю речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь. “Китай продовжить працювати з РФ, щоб просувати двосторонні відносини на правильний і стабільний шлях”.

Чжао зауважив, що Пекін сподівається, що зустріч між президентами визначить “правильний шлях для двосторонніх відносин”. Але, додав він, китайські посадовці будуть “рішуче захищати наш суверенітет, безпеку та інтереси розвитку”.

Минулого тижня у Вашингтоні американський президент заявив, що не прагне конфлікту з Китаєм, але попередив, що “не піде на жодні принципові поступки”.

США все ще зважують, чи варто скасовувати мита на китайські товари, і остаточне рішення не очікується в цьому році, попри попередні очікування, що воно може бути прийняте влітку, за словами осіб, знайомих з цим питанням.

Зустріч у понеділок стане перевіркою того, чи окупляться особисті зв’язки лідерів. Хоча Байден спілкувався з Сі телефоном та відео п’ять разів з моменту вступу на посаду, помічники президента США сказали, що нічим не можна замінити спілкування “віч-на-віч”.

“Це просто виводить розмову на інший стратегічний рівень і дозволяє лідерам глибше вивчити те, що кожен із них бачить у плані своїх намірів і пріоритетів”, — пояснив Салліван.

Зауважимо, що 12 жовтня Білий дім оприлюднив стратегію національної безпеки. У повідомленні зазначили, що США вступають у “вирішальне десятиліття”, оскільки вони протистоять конкуренції Китаю і РФ, котрі намагаються перевернути міжнародний порядок, водночас стикаючись із викликами від зміни клімату до енергетики та продовольчої безпеки, міжнародного тероризму та хвороб.

У 2021 році адміністрація президента США Джо Байдена перейшла до жорсткої риторики та рішучих кроків стосовно Китаю та РФ як головних геополітичних опонентів.