8 червня президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, під час зустрічі у Вашингтоні заявили про свою "непохитну підтримку" України та спільно засудили "жорстоку агресію" Росії.

Джерело: CNN

Байден наголосив, що Сполучене Королівство спільно зі Сполученими Штатами та разом із більш ніж 50 партнерами надали історичну допомогу Україні у сфері безпеки.

Він висловив вдячність британському прем’єру за його “лідерство, надання значної допомоги у сфері безпеки та навчання українських військових”, аби вони могли ефективно застосовувати озброєння та боєприпаси, яке споряджають союзники.

Своєю чергою, Сунак зауважив, що Сполучене Королівство пишається власним внеском у військові зусилля України, включаючи танки, далекобійну зброю та навчання армійців. Водночас додав, що саме лідерство та ресурси США зробили “вирішальний внесок”, який дозволив Україні стримати повномасштабний напад Росії.

Ми нікуди не підемо. Ми будемо тут стільки, скільки буде потрібно. І, сподіваюся, це прискорить розрахунок у його [Путіна – ред.] голові, що він повинен вивести свої сили”, – заявив він.

Сунак сказав, що сторони продовжуватимуть “співпрацювати для захисту нашої національної безпеки”.

Раніше зазначалося, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак використає свій візит до Вашингтона, щоб просити президента США Джо Байдена підтримати кандидатуру міністра оборони Бена Воллеса на посаду генсека НАТО.

Окрім цього, Сунак погодився з коментарями, зробленими генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про те, що Україна знаходиться на шляху до членства в НАТО.