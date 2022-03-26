Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Перебуваючи в одному з готелів польської столиці, Джо Байден прийшов на зустріч Дмитра Кулеби та Олексія Резнікова з їх американськими колегами – держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром оборони США Ллойдом Остіном.
Під час фотосесії вони поспілкувались про те, як українські міністри доїхали до Варшави. Зокрема, за словами Кулеби, їм довелося спочатку їхати потягом, а потім ще три години автомобілем.
Байден своєю чергою відповів, що він також має досвід подорожей потягом.
“Ви дивитесь на людину, яка проїхала потягом понад 200 000 миль. Буквально”, – сказав Байден.
Опісля журналістів попросили залишити кімнату, не дозволивши поставити запитання щодо війни в Україні.
- Нагадаємо, 25 березня, президент США Джо Байден у Польщі, заявив, що “в українського народу багато холоднокровності та мужності”. За його словами, наразі світ та США містяться “в точці перегину”.
- Відомо, що 24 березня після саміту НАТО Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив за посилення санкцій проти РФ. Зокрема запропонував виключити країну-агресора з групи G20.