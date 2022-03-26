Президент США Джо Байден, який перебуває з дводенним візитом у Польщі, провів зустріч у Варшаві з очільником МЗС України Дмитром Кулебою та главою Міноборони України Олексієм Резніковим.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Перебуваючи в одному з готелів польської столиці, Джо Байден прийшов на зустріч Дмитра Кулеби та Олексія Резнікова з їх американськими колегами – держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Під час фотосесії вони поспілкувались про те, як українські міністри доїхали до Варшави. Зокрема, за словами Кулеби, їм довелося спочатку їхати потягом, а потім ще три години автомобілем.

Байден своєю чергою відповів, що він також має досвід подорожей потягом.

“Ви дивитесь на людину, яка проїхала потягом понад 200 000 миль. Буквально”, – сказав Байден.

Опісля журналістів попросили залишити кімнату, не дозволивши поставити запитання щодо війни в Україні.