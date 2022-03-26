Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поділився деталями зустрічі з президентом США Джо Байденом у Варшаві. За словами Кулеби, американський лідер у захваті від українців, які мужньо чинять спротив російській агресії.

Про це йдеться у відеозверненні Дмитра Кулеби, яке він опублікував у Facebook.

Відомо, що сьогодні у Варшаві відбулася зустріч глави МЗС України Дмитра Кулеби та очільника МО України Олексія Резнікова зі своїми американськими колегами – держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром оборони США Ллойдом Остіном. Завітав на цю зустріч і президент Сполучених Штатів Джо Байден.

За його словами, Байден на зустрічі заявив, що війна в Україні точно змінить XXI століття. Президент США розуміє, що зараз триває не просто війна РФ проти України, а війна тиранії проти демократичного світу.

Глава українського МЗС додав, що Джо Байден долучився до перемовин, оскільки хотів висловити свою повагу і захоплення українцями.

Також українському міністру вдалося поговорити з президентом США про Маріуполь.

“Я хочу, щоб ви – кожен, хто зараз обороняє Маріуполь, знали, що ми, Україна, разом з партнерами робимо все можливе для того, щоб допомогти вам. І таке ж захоплення кожним українцем є у президента Байдена, який робить свій внесок у перемогу над Росією”, – запевнив Дмитро Кулеба.

Щодо основних перемовин Кулеби й Резнікова з Блінкеном та Остіном, то вони були результативні.

Кулеба зауважив, що США нещодавно запровадили чергові антиросійські санкції, але сторони вже працюють над наступними обмеженнями.

За словами українського міністра, цього разу він порушив питання закриття американських та європейських портів для кораблів та вантажів із країни-агресорки, про індивідуальні санкції проти всіх політичних фігур Росії та про те, як “трохи збадьорити” деякі країни Європи, які не хочуть запроваджувати жорсткі санкції проти РФ.

“Ми домовилися, як і з якими країнами працюватимемо, щоб вони не ставали простором для обходу антиросійських санкцій. Це дуже важливо – не просто застосовувати санкції, а й відрізати Росії шляхи їх обходу. Ми сьогодні конкретно з цього приводу свої дії скоординували”, – розповів Кулеба.

Міністр резюмував, що зараз можна впевнено заявити — Росія опинилася в санкційному котлі, який найближчими днями, тижнями та місяцями лише стискатиметься. І це триватиме доти, поки Україна не вижене окупантів зі своєї землі, а Росія не заплатить за всі свої злочини проти України та українців.