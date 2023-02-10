Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Зазначається, що президент США відвідає Польщу з 20 по 22 лютого. Він зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, щоби обговорити двосторонню співпрацю, а також спільні зусилля щодо підтримки України та зміцнення стримування в межах НАТО.
Також Байден зустрінеться з лідерами Бухарестської дев’ятки — групи країн на східному фланзі НАТО, “щоби підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами безпеки Альянсу”.
Раніше у ЗМІ лише припускали, що президент США у лютому 2023 року, ймовірно, відвідає Польщу до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Відтепер у Білому домі заявили про це офіційно.
- Президент США Джо Байден переконаний, що російський лідер Володимир Путін “вже втратив Україну”.
- Міноборони США планує відновити надсекретні програми в Україні. У разі схвалення цей крок дозволить військам спеціальних операцій США використовувати українських оперативників для спостереження за пересуваннями росіян і боротьби з дезінформацією.
- Посол Польщі у Вашингтоні Марек Маґєровський вважає, що РФ виявила стійкість перед західними санкціями, тож необхідно бути готовими до тривалої конфронтації з Москвою.