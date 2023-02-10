Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Зазначається, що президент США відвідає Польщу з 20 по 22 лютого. Він зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, щоби обговорити двосторонню співпрацю, а також спільні зусилля щодо підтримки України та зміцнення стримування в межах НАТО.

Також Байден зустрінеться з лідерами Бухарестської дев’ятки — групи країн на східному фланзі НАТО, “щоби підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами безпеки Альянсу”.

Раніше у ЗМІ лише припускали, що президент США у лютому 2023 року, ймовірно, відвідає Польщу до річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Відтепер у Білому домі заявили про це офіційно.