Байден відвідає Велику Британію напередодні саміту НАТО

Президент США Джо Байден має відвідати Велику Британію, Литву та Фінляндію з 9 по 13 липня. Напередодні саміту НАТО глава США вирушить до Лондона для зустрічей із королем Карлом III та прем'єр-міністром Ріші Сунаком, щоб "ще більше зміцнити тісні відносини між країнами".

Джерело: пресслужба Білого дому

Байден має намір вирушити до Європи наприкінці тижня, щоб відвідати три країни, аби зміцнити НАТО проти Росії, оскільки війна в Україні триває.

Поїздка президента США розпочнеться до Великої Британії, де він має зустрітися з королем і прем’єр-міністром Ріші Сунаком.

Під час зустрічі сторони сконцентрують увагу на щорічному саміту НАТО, який відбудеться цього року у Вільнюсі, де, як очікується, домінуватиме тема повномасштабної війни РФ проти України та питання членства нашої країни в НАТО.

Після чого президент США вирушить до Литва з 11 по 12 липня для участі у 74-му саміті НАТО. 13 липня Байден відвідає Гельсінкі, Фінляндія. Детальнішу інформацію стосовно подорожі оголосять найближчим часом, зазначили у пресслужбі.

Зауважимо, 29 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Глава МЗС закликав надати чітке розуміння відносно шляху України до вступу в Альянс.

Нагадаємо, 22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію стосовно політичних наслідків агресії РФ проти України.

За інформацією ЗМІ, президент США Джо Байден підтримує ідею спрощеного вступу України до НАТО – тобто, без ПДЧ – після завершення російсько-української війни.

Також стало відомо раніше, що Франція має намір підтримати членство України в Північноатлантичному альянсі, адже такий крок допоможе запобігти новій збройній агресії з боку Російської Федерації.

Окрім цього, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі зазначив, що Сполучене Королівство “повністю підтримає”, якщо Україна зможе пройти через спрощену процедуру вступу до НАТО.

Також стало відомо, що лідери країни ЄС можуть дозволити направити військові місії в Україну – за відповідних обставин і за умови, що такий крок погодять усі члени блоку.