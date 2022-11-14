російсько-українська війна
13:19 Литва надала Україні партію бронетранспортерів М113
13:01 Байден вперше зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем на G20
12:22 «Одержимий» фанат моделі OnlyFans витрачає 25 тисяч фунтів на рік на підписку
12:10 «Солдати, які представляють культуру України»: Kalush Orchestra виступили на MTV Europe Music Awards
11:38 Лаврова доставили до лікарні після прибуття на саміт G20: у Росії це спростували
11:15 Поки Євросоюз не планує вводити нові санкції проти Росії — Боррель
10:39 Шольц розкритикував Путіна за відмову приїхати на зустріч лідерів G20
10:10 Прем’єр-міністр Китаю назвав ядерні погрози з боку Росії безвідповідальними — Reuters
09:37 У Туреччині затримано людину, яка скоїла теракт
08:49 Втрати ворога: ЗСУ лівкідували 81 370 окупантів
07:49 Генштаб ЗСУ: в ніч на 13 листопада Сили оборони знищили склад боєприпасів ворога і російську техніку
07:36 На окупованих територіях триває «евакуація»: на Херсонщині незгодних обстріляли, є загиблі
07:28 Туманно та без опадів: прогноз погоди на 14 листопада
07:22 Ворог може планувати вогневе ураження військових і цивільних об’єктів на деокупованій Херсонщині – Генштаб
07:15 14 листопада: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
01:01 Лавров заявив, що Захід прагне «мілітаризувати» Південно-Східну Азію
00:56 В Ірані винесли перший смертний вирок протестувальнику
00:24 Ізраїль завдав удару по авіабазі у Сирії, яку використовує РФ – Reuters
00:10 Росіяни завдали ракетного удару по Харкову: пошкоджено промисловий об’єкт

13 листопада

23:52 На президентських виборах у Словенія перемагає юристка Наташа Пірц Мусар
23:16 Виведення коштів з Crypto.com зростає після того, як гендиректор визнав проблему з транзакціями
22:49 14 листопада планове відключення електроенергії діятиме у восьми областях – «Укренерго»
22:25 Понад 43 тисячі кримінальних проваджень розпочато за фактами вчинення злочинів солдатами РФ в Україні
21:57 Президент Латвії закликав створити спецтрибунал для РФ
21:32 США, Японія та Південна Корея координуватимуть свої дії, якщо КНДР проведе сьоме ядерне випробування
20:37 Частина санкцій проти РФ збережеться і після закінчення війни – міністерка фінансів США
20:14 Під час протестів в Ірані загинуло щонайменше 326 осіб – дані IHRNGO
19:13 Байден та Сі Цзіньпін хочуть окреслити пріоритети на найближчі роки під час зустрічі на Балі – WSJ
18:40 Прем’єр Японії заявляє, що Китай «все частіше» зазіхає на суверенітет країни
18:07 Синьо-жовту гітару Маккартні продано на аукціоні на підтримку України

Байден вперше зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем на G20

Напередодні саміту G20 на Балі зустрілися президент США Джо Байдена і лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Глави двох наддержав потиснули один одному руки в готелі на Балі перед їхньою особистою зустріччю.

Понеділок, 14 листопада 2022, 13:01
Підтримати

Про це повідомило Bloomberg.

Лідери країн планують провести розмову, яка триватиме щонайменше дві години. Після неї Джо Байден має провести пресконференцію.

Обидва президенти сиділи за довгими столами для переговорів, між якими стояли квіти.

“Радий вас бачити”, — сказав Байден Сі Цзіньпіню перед тим, як вони приєдналися до офіційних осіб США та Китаю.

Байден додав, що, на його погляд, він розділяє відповідальність, щоб показати, що “Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з розбіжностями”. Зокрема це стосується шляхів запобігання конкуренції, яка б провокувала конфлікт, та знаходження шляхів для покращення співпраці.

“Приємно вас бачити. На даний момент китайсько-американські відносини знаходяться в такій ситуації, що ми всі дуже стурбовані цим, тому що вони не відповідають фундаментальному інтересу наших двох країн і народів, і це не те, чого очікує від нас міжнародна спільнота”, — сказав Сі.

Також китайський лідер додав, що сторонам варто “знайти правильний напрямок” і “покращити відносини”.

Теги: Джо Байден, Китай, Сі Цзіньпін, Сполучені Штати Америки, США, G20, КНР

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook