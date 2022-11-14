Байден вперше зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпінем на G20

Про це повідомило Bloomberg.
Лідери країн планують провести розмову, яка триватиме щонайменше дві години. Після неї Джо Байден має провести пресконференцію.
Обидва президенти сиділи за довгими столами для переговорів, між якими стояли квіти.
“Радий вас бачити”, — сказав Байден Сі Цзіньпіню перед тим, як вони приєдналися до офіційних осіб США та Китаю.
BREAKING: Joe Biden and Xi Jinping meet ahead of the G-20 summit in Bali, the first in-person talks between the leaders of the US and China since before the Covid-19 pandemic https://t.co/iHKU2XijYT pic.twitter.com/WcIc08rqSF
— Bloomberg (@business) November 14, 2022
Байден додав, що, на його погляд, він розділяє відповідальність, щоб показати, що “Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з розбіжностями”. Зокрема це стосується шляхів запобігання конкуренції, яка б провокувала конфлікт, та знаходження шляхів для покращення співпраці.
“Приємно вас бачити. На даний момент китайсько-американські відносини знаходяться в такій ситуації, що ми всі дуже стурбовані цим, тому що вони не відповідають фундаментальному інтересу наших двох країн і народів, і це не те, чого очікує від нас міжнародна спільнота”, — сказав Сі.
Також китайський лідер додав, що сторонам варто “знайти правильний напрямок” і “покращити відносини”.
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